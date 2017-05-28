TBMM'de gündem HDP’li Hezer ve Sarıyıldız'ın vekilliklerinin düşürülmesi

TBMM Başkanlık Divanı'nın son toplantısında AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla milletvekilliklerinin düşürülmesi konusunda adımlar atılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer ile HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız bu hafta Meclis'in gündemi olacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Karma Komisyon, 29 Mayıs pazartesi günü HDP’li Hezer’in 2. Yasama yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak Genel Kurul'da 47 birleşime katılmadığına ilişkin ‘devam’ cetveline ilişkin raporlarını görüşecek. İç tüzük uyarınca dosyası TBMM Genel Kurulu'na gönderilen Sarıyıldız’la ilgili durumun da bu hafta netleşmesi bekleniyor. Genel Kurul, Sarıyıldız’ın mazeretlerini kabul ederse dosya yeniden Başkanlık Divanı'na gönderilecek. Her iki vekile de ilgili iç tüzük uyarında ödenek ve yolluklarının ödenmemesi gündemde.

Başkanlık Divanı, 24 Mayıs Çarşamba günkü son toplantısında, Öztürk'ün dosyasını Karma Komisyona sevketmiş, Sarıyıldız'ın devamsızlığına ilişkin dosyayı ise Genel Kurula göndermişti. Başkanlık Divanı'nın son toplantısında rapor kabul edilmişti.

Başkanlık Divanı’nın son toplantısında kabul edilen raporda, 1993 ve 1995 yılındaki benzer durumda olan milletvekillerine dikkati çekilerek, Tuğba Hezer ile Faysal Sarıyıldız, hakkında ayrı ayrı hazırlanan devamsızlıklar ve süreci anlatan bölümlere yer verilmişti.

Hezer’in 2. Yasama yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Genel Kurul'da 47 birleşime katılmadığına ilişkin düzenlenen devam cetveline milletvekili tarafından itiraz edildiği belirtildi. Raporda, daha sonraki süreçle ilgili değerlendirmeler şöyle yer almıştı:

"Sayın milletvekilinin, gerek kendisinin ve siyasi partisinin bildirimlerinden gerekse de Adalet Bakanlığı’nın bildiriminden siyasi parti görevi gibi gerekçelerle belirtilen dönemde yurt dışında bulunduğunun ve Genel Kurul’un 47 birleşimine katılmadığının sabit olduğu tespitiyle;

"Başkanlığın Sayın milletvekiline yönelik 24.10.2016 tarihli dikkat çekme yazısı, itiraza konu siyasi parti genel merkezinin yurt dışı görevlendirmelerinin Anayasa ve İç tüzük çerçevesinde devamsızlığa mazeret oluşturan resmi görev sayılmaması, ayrıca yasama görevinin uzun süre yerine getirilmemesinin kamu yararına ters düşmesi dikkate alınarak Başkanlıkça izin istemlerinin reddi yönünde tesis edilen işlemlerin yerinde olduğu ve itirazın reddi hususunu Başkanlık Divanı’na önerilmesi;

"Bu çerçevede, Ekim-Kasım ve Aralık aylarında 5’er birleşimi aşan toplamda Genel Kurul’un 47 birlemişinde devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi konusuna dair Anayasa’nın 84. ve İç tüzüğün 138. Maddesi uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için dosyanın Karma Komisyonu’na gönderilmesinin Başkanlık Divanının oy çokluğuyla,

"Tuğba Hezer’e ilişkin devamsızlığı tespit edilen birleşimlerin aralıksız iki ayı aşması (aralıksız üç ay olması) sebebiyle iç tüzüğün 154. Maddesi hükmü kapsamında ödenek ve yolluğunun verilmemesinin Genel Kurul’a teklif edilmesinin Başkanlık Divanına önerilmesi oy çokluğuyla,

"Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız hakkında 2. Yasama yılı Ekim-Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak Genel Kurul’un toplam 47 birleşimine katılmadığına dair düzenlenen cetvel ile bu cetvele ilişkin sayın milletvekili hakkında yapılan itiraz değerlendirilerek; sayın milletvekilinin; gerek kendisinin gerekse siyasi partisinin bildirimlerinden, Adalet Bakanlığı’nın bildiriminden siyasi parti görevi gibi gerekçelerle belirtilen dönemde yurt dışında bulunduğunun ve Genel Kurul’un 47 birleşimine katılmadığının sabit olduğu tespitiyle,

"TBMM Başkanlığına sunduğu 21.11.2016 tarihli 3 ay süreli ‘seyahat edemez” doktor raporunun Sayın milletvekilinin aynı dönemde kamuoyuna yansıyan bir çok siyasi faaliyete katılımının bulunması, rapor süresiyle çakışan ve daha sonra verilen HDP Genel Merkezi’nin geriye dönük görevlendirmesiyle çelişen bir nitelik arzetmesi ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Hakem Hastanenin ‘seyahat edemez’ raporunun fenne uygun olmadığına ilişkin bildirimi ile yasama görevinin uzun süre yerine getirilmemesinin kamu yararına ters düşmesi dikkate alındığında sağlık durumu ve parti görevlendirmesi gerekçelerine dayandırılan izin istemleri ve itirazların reddinin İç Tüzüğün 151. Maddesine göre Genel Kurul’un onayına sunulmasının Başkanlık Divanına önerilmesi oy çokluğuyla..."