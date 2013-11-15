TBMM'de 'gezi olayları' gerginliği

Muzaffer Gençdoğan/ ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığının 2014 yılı bütçe tasarısının görüşmeleri sırasında “Gezi olayları” gerginliği yaşandı.

İçişleri Bakanı Muammer Güler’in sunumu sonrası söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Masum bir halk hareketi olan Gezi direnişini iç ve dış destekli marjinal gruplar provoke etti, birileri bu marjinal grupları kullandı. Kim olduklarını İçişleri Bakanlığı ve devlet biliyordur. CHP’yi marjinal gruplara destek vermekle suçlayan Başbakan da bu grupları kullandı. İspat etmem mümkün değil ama bilinenler var” dedi.

Kuşoğlu’nun bu sözlerine AKP’li üyeler ayağa kalkarak “Yalan söylüyorsun… Bir ülkenin başbakanı hakkında böyle konuşamazsın… İspat et, yoksa müfteri olursun” sözleriyle sert tepki gösterdi. Komisyon Başkanı AKP’li Lütfi Elvan “Başbakan hakkında böyle iddialarda bulunmak size yakışmıyor. Gezi olaylarını 24 saat canlı yayında veren CHP’li bir televizyon kanadı da provoke etti” dedi. Bu kez CHP’li üyeler ayağa kalkarak Elvan’ın açıklama yapmasını istediler. CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin “Herşey biliniyor, kimin ne yaptığını millet biliyor. Bu kara dönem yargılanacak” diye bağırdı. Bülent Kuşoğlu, sözlerine devam ederek “Bir başbakan ‘Gezi olayları sırasında camide içki içildi’ der ve bunu bugüne kadar ispat edemezse, bu sözleri söyleme hakkımız doğar” diye konuştu. İki grup üyeleri arasında atışmaların sürmesi üzerine Başkan Lütfi Elvan, Kuşoğlu’nun sözlerini bitirmesini beklemeden MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal’a söz verdi. Günal’ın konuşmasını sakin bir üslupla yapması gerilimin bitmesini sağladı.