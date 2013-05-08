TBMM'de gergin anlar: Sen kimin cariyesisin?

TBMM'de, geçtiğimiz hafta yaşanan küfür kavgasının ardından bu hafta da “siyasi cariye” gerilimi yaşandı. CHP Milletvekili Turgay Develi'nin AKP'ye yönelik söylediği "Küresel finansın siyasi cariyesi" sözü AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı kızdırdı.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, olay şöyle gelişti:

Genel Kurul’da PTT’yi anonim şirkete dönüştüren Posta Hizmetleri Tasarısı’nın görüşmelerinde CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, “Küresel finansın siyaseten cariyeliğini yapan AKP, ya bu yasaları çıkaracak Türkiye’yi küresel finansın hizmetine sunacak ya da iktidardan o gün alaşağı edilecek. Başka şansı yok, mecbursunuz, burada oturan milletvekillerinin hiçbirisinin bu yasalara içinden gelmese bile ‘Hayır’ deme şansı yok. Siz bu görevle iktidara getirildiniz” dedi.



'Sen kimin cariyesisin?'



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Milletvekili arkadaşımız ya akşamın bu saatinde ne söylediğinin farkında değil, çünkü söylediği sözü umuyorum geri alacaktır. “Küresel sermayenin cariyesi” ne demek?

Develi: Siyaseten cariyesi.

Elitaş: Siyaseten de cariyesi olmaz, başka şekilde de olmaz.

Develi: Sizin yaptığınız siyaseten cariyelik. Söylenen her şeyi yapıyorsunuz.

Elitaş: Bu, terbiye sınırlarını aşan bir deyimdir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Sen kimin cariyesisin?

Develi: Ben Türk milletinin. Sen emperyalizmin cariyeliğini yapıyorsun. Bu kurumları niye satıyorsunuz?

Elitaş: Ben Türk milletinin hizmetkarıyım, ben Türk milletinin hadimiyim diye ortaya çıktım.

Develi: Bırak bu işleri.



'Aklınıza kadından başka bir şey gelmiyor'



Elitaş: Otur yerine... Cariye ne demek?

Develi: Her denileni yapan demek.

Elitaş: “Erkeğe hizmet eden kadın” demektir. Ayıptır, utan.

Develi: Siyaseten cariyelik “Her denileni yapan” demek.

Elitaş: Cariye “Alıp satılan emtia” demektir.

Develi: Aklınıza kadından başka bir şey gelmiyor ki.

Elitaş: Otur yerine, otur! Cariye “Alıp satılan emtia” demektir.

Develi: Sorduğum sorulara cevap ver.



'Senin yürek ölçün ne?'



Elitaş: Sorduğun soru edepli ve adaplı sorduğu sürece Bakan cevap verir. Senin yürek ölçün ne? “Şöyle yüreğin var mı?” diye... Haydi biri de çıkıp karşına “Gel bakalım, yürekleri tartalım” derse ne diyeceksin? (AK Parti sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Develi: Demagojiyi bırak.

Elitaş: Kusura bakmayın, bu millet altmış yıldır iktidarı vermediği gibi 2023’te de, 2053’de de, 2071’de de AK Parti zihniyetini iktidara getirecektir.



'Uluslararası sermayeye rüşvet vererek ayakta kalıyorsunuz'



CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi: Eleştiri yaparken zaman zaman maksadı aşan kelimeler kullanılabilir. Elbette, kullanmamak daha doğrudur ama Sayın Develi’nin yapmış olduğu bir siyasi eleştiridir, hakaret kastıyla, o anlamda söylememiştir. Sayın Develi’nin cümlesini şöyle düzeltip size yöneltiyorum: “Cari açık sizin hükümetinizin uluslararası sermayeye verdiği rüşvettir.” İtirazınız var mı? Olamaz. Sesiniz çıkmıyor, çünkü bu cümleyi sizin genel başkan yardımcınız söyledi. Yani, genel başkan yardımcınızın ifadesine göre uluslararası sermayeye rüşvet vererek ayakta kalıyorsunuz.