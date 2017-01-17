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Politika

TBMM'de ekstra güvenlik önlemleri

Anayasa değişikliği görüşülmeleri nedeniyle gece-gündüz mesai süren TBMM’deki yeni güvenlik önlemleri, bugünden itibaren yürürlüğe konuldu

17 Ocak 2017 16:07

Anayasa Değişikliği’nin görüşüldüğü TBMM kampüsünde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.

Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre, TBMM’nin neredeyse halka açık olan ön bahçesi aşama aşama kapatıldı. Önce bahçenin İçişleri Bakanlığı’na bakan tarafına bitkilerden çit yapıldı ve arkasına tel örgü örüldü.

Bununla da yetinilmedi, Şeref kapısının hemen önündeki merdivenler, polislerin eylemlerde kullandığı çelik bariyerlerle kapatıldı. Son günlerde artan suikast ve eylemihbarlarının, bu önlemlerin alınmasını zorunlu kıldığı bildirildi.

Yeni güvenlik önlemleri çerçevesinde, Çankaya kapısından sadece protokol giriş yapacak. TBMM’de görev yapan basın mensuplarının araçları sadece Güvenlik kapısından alınacak. Anayasa değişikliği görüşülmeleri nedeniyle gece-gündüz mesai süren TBMM’deki yeni güvenlik önlemleri, bugünden itibaren yürürlüğe konuldu. 


Çalışmalar, süresince TBMM’ye ziyaretçi alınmayacak. TBMM kampüsüne giriş yapılan üç kapıda da güvenlik önlemleri arttırıldı.

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