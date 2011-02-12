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Politika

TBMM'DE ''DERSİM'' TARTIŞMASI TBMM (A.A)

12 Şubat 2011 16:02

-TBMM'DE ''DERSİM'' TARTIŞMASI TBMM (A.A) - 12.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, ''temel yasa'' olarak ele alınan ''Torba'' tasarısının son bölümü olan 9. bölümün görüşmelerine başlandı. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplanan Genel Kurul'un açılışında Meclis Araştırma önergeleri okundu.  BDP'nin, ''Dersim'de yaşanan olaylarla'' ilgili verdiği araştırma önergesine MHP itiraz etti. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, önergenin gerekçesinin asla kabul edilemeyeceğini, bunun Mecliste işleme alınmasının millete ''hakaret anlamı taşıyacağını'' savundu. Şandır, gerekçede, ''Dersim ile ilgili soykırım iddiasında bulunulduğunu'' ifade ederek, ''Bu önerge geri çekilmelidir'' dedi. BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ise ailesinden 24 kişiyi kaybetmiş biri olarak bu önergeyi verdiğini belirterek, itiraz varsa arşivlerin açılması gerektiğini ifade etti. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da ''resmi kayıtlara rağmen, bir şeyi külliyen yok saymanın kabul edilemez'' olduğunu söyledi. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, olayın özünü tartışmadığını, ancak Türkiye Cumhuriyeti'ni ''soykırımla suçlamanın iyiniyetli olmadığını; hukuken, siyaseten yanlış olduğunu'' kaydetti.  Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Yakut, önergenin, Meclis Başkanlığı tarafından değerlendirildiğini, önergedeki konuların sadece iddiadan ibaret olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ''soykırım iddiasına kabul etmesinin sözkonusu olmadığını'' ifade etti. Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ise BDP'lilerin Meclis Araştırması önergesinde yer alan ''soykırımın bir iddia değil, millete yönelik bir iftirA olduğunu'' söyledi. Bozdağ, Başkanlık Divanı'ndan ''Türk milletini yaralayan, inciten önergenin işleme alınmamasını, düzeltilmesi için sahiplerine iade edilmesini'' istedi.   Genel Kurulda, daha sonra ''Torba'' tasarının görüşmelerine geçildi. Toplam 224 madde ve 10 geçici maddeden oluşan ''torba'' tasarının, 208-224 maddelerini içeren 9. bölüm üzerindeki çalışmaların tamamlanmasıyla, tasarının bugün yasalaştırılması bekleniyor.

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