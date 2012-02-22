TBMM’de 'Dersim' Komisyonu kuruldu

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM Dilekçe Komisyonu, iktidar ve muhalefetin oylarıyla ‘Dersim’ Komisyonu kurdu. Alt komisyon, yoğun başvuru nedeniyle bir ay sonra çalışmalarına başlayacak. Dilekçe Komisyonu Başkanı AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, komisyona 260 dilekçenin geldiğini fiili çalışmaya kadar bu sayının artmasını beklediklerini söyledi. Daniş, bu süreçte ilgili tüm kurumlara arşivlerin açılması, bilgi ve belgeleri konusunda resmi yazılar gönderdiklerini aktardı.

1937-38 dönemini irdeleyecek komisyona, yakınlarını kaybeden ya da sürgüne gönderilen çok sayıda yurttaş dilekçe gönderdi. İnsan dramının satırlara sığmadığı mektuplarda, iade-i itibar, mülkiyet hakkı, arşivlerin açılması, kayıp kız çocukların bulunmasına yönelik talepler bulunuyor.

'Ailemin adı 'Çe Same Naze'

Tunceli’nin Gökçek Köyü’nden yazan , “ Ailemin adı Çe Same Naze” diyen İbrahim Şengül, olaylar yaşandığında 10 yaşında olduğunu ve tanık olduğu olayları anlattı. İbrahim Şengül’ün anne adı ‘Zarif’ baba adı ise ‘Şamali’. Başvurusunda ‘ Bize Türkçe Şengül soyadı verdiler’ diyen İbrahim Şengül’ün resmi işle alınan mektup ve başvurusu şöyle:

Ailemden 30 kişi kurşuna dizildi

1938 yılında benim ailemden 30 kişi askeri hareket sonucunda Tunceli Merkezde Paga Ali denilen mevkiide toplu halde kurşunu dizilerek öldürülmüşlerdir. Biz, aile olarak 1938 katliamından önce ‘Kurvarik’( Özlüce)’ adlı köyde oturuyorduk

Sürgün diye kandırdılar

1938 yılında asker köyümüze gelerek akrabalarımıza ‘sizleri sürgün edeceğiz’ dilerek kafile halinde topladılar. Yani ‘kandırdılar’. Ve hepsini öldürdüler.

Annem çekerken kolum sakatlandı





Babam ve annem ise sürgün lafına inanmayarak beni de yanlarına alarak kaçtılar. Annem askerden kaçarken benim kolumdan çekmesi sonucunda kolum çıktı ve sakat kaldım. Bugün o sakat olan sağ kolumun acısını halen çekmekteyim.

Bir kaç yıl dağlara kaçtık

Neydi günahımız ki bize bunu reva gördüler. Birkaç yıl boyunca dağlarda kaçtık. Durduk. 1941 yılında af çıktı. Geldik teslim olduk. Evlerimiz arazilerimiz yakıldı. Hayvanlarımız, gasp edildi yani yağmalandı. Akrabalarım öldürüldü. Bugün ben 1938 katliamından kalan o sakat sağ kolumu taşıyorum. Senelerce kolum yüzünden acılar çektim. Halen de çekmeye devam ediyorum. Sayın Meclisimiz tarafından şayet bir Dersim Komisyonu kurulursa her şeyi anlatabilirim.