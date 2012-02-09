TBMM'de Denktaş tartışması

T24 - TBMM Genel Kurulu'nda, geçtiğimiz ay yaşamını yitiren KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tartışması yaşandı. BDP milletvekili Sırrı Sakık, AK Parti'yi eleştirdiği sırada, "Denktaş'tan nefret ediyordunuz ama gittiniz orada timsah göz yaşı döktünüz" deyince AK Parti ve MHP'lilerin tepkileri ile karşılaştı.



TBMM Genel Kurulunda, BDP'nin faili meçhul cinayetler, MHP'nin çeltik üreticilerinin sorunları ile ilgili araştırma önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.



BDP'nin grup önerisi üzerine söz alan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, iktidarın, muhalefetin sesini kısmaya çalıştığını öne sürdü. Sakık, "Biz buraya halka uygulanan zulüm politikalarını korkmadan kürsüye taşıyoruz. Siz bundan korkuyorsunuz" dedi.



Sakık ayrıca, AK Parti'ye yönelik eleştirileri sırasında, "Denktaş'tan nefret ediyordunuz ama gittiniz orada timsah göz yaşı döktünüz" diye konuştu.



TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, Rauf Denktaş'ın milli bir kahraman olduğunu belirterek, Sakık'ın ifadelerinin tutanaklardan çıkarılması gerektiğini söyledi.



MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da Denktaş'ın bu şekilde anılmasının talihsizlik olduğunu belirterek, söz konusu ifadelerin tutanaklardan çıkarılmasını talep etti.



AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener, Uludere'deki olayla ilgili gerekli soruşturmaların devam ettiğini, soruşturmalarda gizlilik kararı bulunduğunu söyledi. Bölgede yaptıkları incelemeyi anımsatan Şener, "Gittiğimizde aileler bize kucak açarak sofralarına davet ettiler. Söyleyecek sözü olan kim varsa hepsini birer birer dinledik. Bu olayın aydınlatılmasını, millet adına ortaya çıkarılmasını arzu ediyoruz. Hiçbir şey gizli kalmayacaktır" diye konuştu.



CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk, CHP'nin, faili meçhul cinayetler konusunu ciddi bir şekilde ele aldığını, ancak Hükümetin, bu konularda politika üretmek yerine başka ülkelerdeki gelişmelere ağırlığını verdiğini savundu. İktidar partisinin, muhalefetten gelen bütün önerileri reddettiğini belirten Korutürk, "Bizim ürettiğimiz politikaları kabul etmiyorsunuz, bari siz bu konuda bir politika üretin" dedi.



AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, geçmişte bazı gizli yapılarca bir takım faili meçhul cinayetlerin işlendiğini, bunun yalnızca Türkiye'ye özgü bir durum da olmadığını söyledi. Işık, AK Parti iktidarı döneminde söz konusu cinayetlerin aydınlatılmayı başladığını vurgulayarak, "Kim yanlış yaptıysa kim hukuk dışına çıktıysa bunun hesabını vermesi gerekiyor. Faili meçhullerin araştırılmasından çekinmeyecek tek parti varsa o da AK Parti'dir. Bu konuda en net tavrı AK Parti ortaya koymuştur" diye konuştu.



Faili meçhul cinayetlerin önemli bir kısmının da terör örgütü tarafından işlendiğini belirten Işık, "Bunları da bir bir açığa çıkarıyoruz. Türkiye'de tek bir faili meçhul cinayet kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.





Çeltik üretimi



Partisinin grup önerisi üzerine söz alan MHP Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Türkiye'de azımsanmayacak bir kesimin geçimini çeltik üretiminden sağlamaya çalıştığını, ancak ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Üreticilerin her yıl bankalara biraz daha fazla borçlandıklarını anlatan Şimşek, "Çeltik konusundaki politikalara bakınca, üreticinin bu borçlardan kurtulmasının zor olduğu anlaşılıyor. Hükümet, çeltik üretimini geliştirmek yerine ithalat politikasını benimsedi. Bu da üreticiyi fakirleştirdi" dedi.



BDP Muş Milletvekili Demir Çelik, çeltik üreticisini destekleyecek politikalar üretilmesi gerekirken, aksine köstekleyecek politikalar üretildiğini savundu. Çelik, çeltikte yaşanan sorunun pamuk, çay, incir, üzüm ve fındık üretiminde de yaşandığını, Türkiye'nin tarım konusunda kendi iç potansiyelini kullanamadığını söyledi.



CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, çeltik üreticilerine desteğin ne zamanında ne de yeterli şekilde verildiğini ifade etti. Üreticilerin, yaptıkları satıştan ürünün maliyetini bile karşılayamadığını anlatan Akgöl, bunun, ithalat politikasından kaynaklandığını belirtti. Girdi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle üreticinin sürekli risk altında kaldığını ifade eden Akgöl, Hükümetin, girdi maliyetini göz önüne alarak yeni bir destekleme politikası geliştirmesi gerektiğini kaydetti.



AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni ise kendisinin de çeltik üretimi yapan bir ailenin çocuğunu olduğunu belirtti. Çeltik üretiminin artık daha modern tekniklerle yapıldığını ifade eden Yeni, "Çeltik üretimleri de artmıştır. 2002 yılında 60 bin hektar alanda çeltik üretilirken, 2011 yılında 103 bin 567 hektar alanda üretim yapılıyor. 2002 yılında 360 bin ton olan çeltik üretimi, 2011 yılında 900 bin tona ulaştı. İthalat ise 2002'de 310 bin ton iken 2011 yılında

362 bin ton olarak gerçekleşti" dedi.



Yeni, ithalatla ilgili verilen rakamlar değerlendirilirken nüfus artışının da göz önüne alınması gerektiğine dikkati çekti. BDP ve MHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.









