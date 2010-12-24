-TBMM'DE DEMOKRATİK ÖZERKLİK TARTIŞMASI TBMM (A.A) - 23.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddeleri üzerindeki görüşmelerde, ''demokratik özerklik'' konusunda milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. BDP Grubu adına söz alan Muş Milletvekili Sırı Sakık, demokratik özerklik taleplerinin yanlış değerlendirildiğini, ''bölünmeye giden yol'' gibi yansıtılmaya çalışıldığını, hatta ''suikast'' olarak nitelendirildiğini söyledi. Sakık, ''Bizim geleneğimizde suikast yoktur. Suikast, alçakça bir terimdir. Kim ki kime suikast düzenliyorsa alçaklık ediyor'' dedi. Sakık'ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, bütün milletvekillerinin Meclis kürsüsünde, milletin birliğine, dirliğine, vatana, millete, devlete bağlılık noktasında namus ve şereflerinin üzerine yemin ettiklerini anımsattı. ''Bu millet Sultan Alpaslan'ın ordusundan, Gazi Mustafa Kemal'in ordusuna kadar bin yıllık bir kader birlikteliğini ortaya koymuş millettir'' diyen Kılıç, şunları söyledi: ''Türk bayrağı altında Türk ibaresinden rahatsızlık duymamalısınız. O bayrağı, Türkü ile Kürdü ile 73 milyon insanın birlikte özgür kıldı. Bir milletin adının 'Türk Milleti' olması, ırka dayalı vurgu değildir. Millet, tasada ve kıvançta birlik ideali ile bir araya gelen topluluğa verilen isimdir. Dil, iletişim aracıdır, ayrışma aracı değildir. Hepimizin konuştuğu ortak dil Türkçe'dir. Eğer bir girişim, yaklaşım, görüş ve öneriyle Türkiye'nin devletiyle, milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef alınıyorsa, buna hepimiz birlikte karşı koyabilmeliyiz. Biz hepimiz tek bir milletiz.'' Bunun üzerine yeniden söz alan Sakık, Kılıç'ın tepkisine şaşırdığını belirterek, kendisinin yalnızca suikast kültürünün alçak bir kültür olduğunu söylediğini ifade etti. Sakık, ''Sayın Başbakan, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' diyemedi, ben 'Kürt halkı' diyorum' dedi. Bitlis'te 'Kürt halkı' diyorsunuz, burada 'hepimiz Türküz' diyorsunuz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, itirazımız yok ancak farklı dil ve kültürümüz var'' diye konuştu. -''BDP'NİN, TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYMASINI TAVSİYE EDİYORUZ''- CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise Sakık'ın, konuşmasında, CHP'nin Kürt vatandaşlara karşı tutumu ve politikasında bir eksiklik varmış gibi vurgulamaya çalıştığını söyledi. Güneydoğu'da ''demokratik özerklik'' adı altında tartışma yürütüldüğünü, bu konuda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ne düşündüğüne ilişkin bir açıklama yapmadığını belirten Hamzaçebi, şunları söyledi: ''Çünkü yaklaşan seçim var. Kürt oylarına ihtiyacı var. Bu nedenle Abdullah Öcalan'ın 'marttan sonra Türkiye'de savaş çıkabilir' tehdidini, Sayın Başbakan yeyip yutmuş durumda. 'Demokratik özerklik' diye bir tartışma var. CHP'nin gündeminde 'demokratik özerklik' diye bir şey yoktur. Kürt kimliğinin özgürce ifade edilebilmesinden, o kültürün özgürce yaşanmasından yanayız, programımız budur. AK Parti ve BDP'nin de bu çizgiye gelmesini, BDP'nin terörle arasına mesafe koymasını tavsiye ediyoruz.'' -''TARTIŞMANIN TARAFI DEĞİLİZ''- MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ise MHP olarak, AK Parti ile BDP arasındaki bu tartışmanın tarafı olmadıklarını söyledi. Her iki partinin sözcülerinin de birbirlerini suçlarken, söyledikleri sözleri referans alarak suçladıklarını ifade eden Şandır, şunları kaydetti: ''Yani bir anlamda yol arkadaşlığı, bugün bir karşıtlık haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milli mücadele sonrası kurulmuştur. Bu mücadeleyi verenler kuruluş hukukunu, 1924 Anayasası ile dünyaya ilan etmiştir. Bu kuruluş hukukunu değiştirmeye, buradaki tanımları değiştirmeye gücümüz yetmez, yetkimiz yoktur, bu gayrı meşru olur. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu devleti kuran halkın adı Türk Milleti'dir, bu devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan insanların toplamı Türk Milleti'dir, bu topraklarda yaşayan halkın adı Türk Milleti'dir.'' Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) metninde, devletin yapısı konusunda geçen bazı ifadelerden örnek veren Şandır, ''Bunun sorumlusu AKP'dir. Bugün gelinen noktada şikayetçi olmaya hakkınız yok. Kimliğini kabul ettiğiniz halkın egemenliğini vermek zorunda kalırsınız. Bu milletin adı Türk milletidir, bunu söyleminiz gerekirdi. Hiç kimse soyunu inkar etmesin, hepimiz Türk Milletiyiz, bunu yüksek sesle söylemek mecburiyetindeyiz'' diye konuştu. Yeniden söz alan Kılıç ise ''Türk Milleti'' deme konusunda herhangi bir problemlerinin olmadığını ifade etti. Konuşmaların ardından AK Parti'li milletvekilleri ile MHP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Meral Akşener, birleşime ara verdi. Tartışma, verilen arada da bir süre devam etti.