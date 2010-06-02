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Politika

TBMM'de deklarasyon anlaşmazlığı

İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yönelik saldırısının kınanmasına yönelik deklarasyon yayımlanmasında TBMM'de grubu bulunan partiler arasında anlaşmazl&#

02 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yönelik saldırısının kınanmasına yönelik deklarasyon yayımlanmasında TBMM'de grubu bulunan partiler arasında anlaşmazlık çıktı. AKP, 'Meclis İsrail'e karşı ekonomik ve askeri tedbir almasını beklemektedir' ifadesine itiraz etti. AKP'nin imzalamaması nedeniyle deklarasyon yayımlanmayacak.

Bu arada, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısını kınadı.

Komisyon Başkanı Zafer Üskül, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, saldırıyı kınama kararı aldıklarını ifade ederek, bu konuda hazırlanacak bir mektubun değişik ülkelerdeki benzeri komisyona göndereceklerini söyledi.

Toplantıda, Zafer Üskül başkanlığında bir alt komisyon oluşturulması ve uygun bir zamanda İsrail'e gitme kararı alındığı da belirtildi.



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