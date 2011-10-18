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Politika

TBMM’de ‘cezaevi’ ziyaretleri kavga çıkardı

TBMM Genel Kurulu’nda iktidar ve muhalefet arasında Deniz Feneri ve Silivri...

18 Ekim 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/  ANKARA 

TBMM Genel Kurulu’nda iktidar ve muhalefet arasında Deniz Feneri ve Silivri tutuklularına ziyaret kavga çıkardı. AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı , “ Sincan'daki cezaevindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Arkadaşlarım onlar, dostlarım” deyince CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, “ Dostluk değil, ortaklık. Kanal 7'nin avukatıydın” dedi.  


Tarhan: Yargılanan herkese terörist muamelesi  

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, gündem dışı konuşmasında hakim ve savcı atamalarını gündeme getirdi ve HSYK'nın yeni yapılanmasını eleştirdi. Tarhan, "Yargılanan herkese terörist muamelesi yapıp, ’sen suçunu bilirsin, yat içeride’ diyen, demokratik itiraz hakkını kullananları tutuklayan zihniyete tepkiydi bunlar"  dedi.  AKP’lilere, “Silivri’ye giden var mı aranızda? Yoktur çünkü, ilgi alanınıza girmiyor bunlar" diyen Tarhan, "12 Eylül 1980 darbesinin simgesi Mamak ve Diyarbakır cezaevleriydi. 12 Eylül 2010 darbesinin simgesi ise Silivri cezaevidir. Post modern darbe dönemlerinin, post modern işkence metotları uygulanıyor orada" dedi.


Ergin: Biten şey ideolojik hegemonya

Tarhan’ın eleştirilerine yanıt Adalet Bakanı Sadullah Ergin’den geldi. Bakan, “Yargı bitti diye hakim istifa etmiş! Bu ülkede biten bir şey var. Biten vesayet sistemidir. Bu ülkede biten şey seçkinleri kollayıp, kimsesizleri mağdur eden anlayıştır. Bu ülkede biten şey ideolojik hegemonyadır. Bu ülkede biten şey 'onama mı bozma mı istersin' denilen çarpık ilişkilerdir. Adalet değildir. Yüksek yargıda işini yapmaya zaman bulamayan anlayıştır. Bu ülkede biten şey darbe hazırlığı içinde olanlardan brifing alan, bu anlayışa selam duran anlayıştır."

Ergin,Tarhan'ın Yarsav Başkanı olduğu dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının Balyoz savcılarının yetkilerini aldığını  hatırlattı  ve “ Tarhan, bunu eleştirmedi. Soruşturma savcılarının dosyalarının elinden alınması bir tek Deniz Feneri savcılarında olmamıştır". 


İnce:  Bu gidişle korkarım faşizm gelir 

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, sataşma gerekçesiyle söz alarak, "Bu gidişle korkarım bu kış faşizm gelir. Sizden korkmuyoruz. Ferman sizinse, meydanlar bizimdir. Ergenekon sanıklarının ziyaret eden milletvekillerinin listesini ben imzaladım. Onlar düşünce suçlusu. Deniz Feneri tutuklularını ziyaret eden milletvekillerini açıklayın haydi. Sayın Ayşenur Bahçekapılı ile basın toplantısı yapalım, ben Silivri’ye gidenleri, siz de Deniz Feneri’ne gidenleri açıklayın.  Sizin adınız ak, bizim alnımız ak". 

İnce bakan Ergin’e, “ Kenan Evren'in maaşına zam yapan sizsiniz. Muhtıra yapanlara trilyonluk araç alan sizsiniz" dedi ve “ Yüzyıl sonra hiçbirimizi hatırlamayacaklar, Bakanı hatırlayacaklar. Ali Dibo'yu terminolojiye kattığı için”. 


Bahçekapılı: Sincan’daki arkadaşlarımı ben ziyaret ettim  

AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı  ziyaret listesi tartışmasında söz aldı ve “ Sincan'daki cezaevindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Arkadaşlarım onlar, dostlarım" dedi.  Bunu üzerine CHP’li İnce, “Dostluk değil, ortaklık. Kanal 7'nin avukatıydın" diye laf attı. 


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