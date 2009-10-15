TBMM'de 'çete' kavgası

AB İlerleme Raporu ele alınırken CHP'liler Egemen Bağış'a tepki gösterdi. 'Çete' sözü nedeniyle özür dilenmesini isteyen CHP'liler Bağış'la tartıştı ve toplantıyı terk etti.



AB İlerleme Raporu'nun ele alındığı uyum komisyonunda tansiyon bir anda yükseldi.



CHP'li milletvekilleri, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a tepki göstererek toplantıyı terk etti.



Onur Öymen usul hakkında söz almak istedi ve konumasında muhalefe 'çete' suçlaması yapıldığını balirtti. Öymen, Bağış'tan özür beklediklerini kaydetti.



Bağış da, 'Ben orada muhalefet dedim, CHP demedim siz niçin üstünüze alınıyorsunuz. Muhalefetin de hatadan dönmesi gerekir, demiştim. Genel başkanınız hatadan dönerse ben de özür dilerim" dedi. Bunun üzerine CHP'ler de tepki gösterdi ve tartışma yaşandı. CHP'liler daha sonra salonu terk etti.



Bağış ne demişti?



Başmüzakereci Egemen Bağış, dün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi: ''Bazen Türkiye'de muhalefet ile çeteler arasındaki sınırın nerede olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü mühimmatla, silahlarla yakalanan, devleti yıkmaya yönelik ve kendi kafalarına göre çetelerin yönettiği bir rejime kaydırma çabası içinde olan kişilerin avukatlığına soyunmuş bir muhalefetle Türkiye'nin demokratik standartlarda, AB standartlarında bir ülke olması kolay bir süreç değil.



Herkes hata yapabilir, hatalardan dönmek de bir erdemdir. Muhalefet liderlerimizin de Türkiye'nin daha demokratik, daha şeffaf, daha kalkınmaya kitlenmiş bir ülke olmasına katkıda bulunacaklarını, Türkiye'nin bugüne kadar birçok sorunu çözen yapısının güçlendirilerek hep beraber diğer sorunlarını da çözebileceğini ümit ediyorum. Artık Türkiye'de kan akmasın, kimsenin yarınlardan korkusu olmasın.''