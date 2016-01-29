TBMM’de çaycılara 'hijyen' gerekçesiyle bıyık yasağı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çay ocaklarında çalışanların bıyıkların kesmeleri istendi ve Meclis'te bıyıklı çaycı kalmadı. Uygulamaya hem iktidar hem de muhalefet vekillerinden tepki geldi.

Habertürk'ün haberine göre Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan HDP'li vekil Ahmet Yıldırım "Çay ocaklarında televizyon yok ve bütün bıyıklar kesilecek bilmiyorum haberiniz var mı sayın başkanım" diyerek ifade etti. Kararı Meclis'te Destek Hizmet Daire Başkanlığı'nın aldığı ortaya çıktı. Hijyen gerekçesi ile alınan kararda talimatın da çay ocaklarına bu birimden gittiği öğrenildi.

Yasak henüz resmen ilan edilmese de sadece çay ocağında çalışanlar sözlü olarak uyarıldı ve bıyık bırakmamaları istendi. Artık Meclis'teki çaycılar bıyık bırakamayacak.

Kuliste, basın koridorunda, makam katlarında yani Meclis'teki her noktada var olan çaycıların hiçbirinde bıyık bulunmuyor.

Verilen karara milletvekillerden gelen tepkiler şöyle:

AK Parti'den Ahmet Hamdi Çamlı: Bıyık bu, adam bırakır bırakır. Kendi tercihi yani.

CHP'den Mustafa Akaydın: İster bıyık ister sakal bırakır ister saç uzatır. Ben bunla ilgilenmem o yüzden tuhaf geldi bana.

MHP'den Oktay Vural: Sakalı serbest bırakanlar bıyıkla neden uğraşıyor? Herhalde içtima da yaparlar yakında. Tırnak kontrolü de yapacaklar mı? Bıyık yasak olacakmış yakında vekillere de yasaklarlar herhalde.