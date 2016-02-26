Kemal Kılıçdaroğlu: 1330 kamu kurumunun 850'si denetlenmedi

TBMM Genel Kurulu'nda, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. Görüşmelere Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılıyor. Genel Kurul'da konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana hesap vermeyen bir çağdaş demokrasi gösterin. Bunlar bilmezler emin olun. 1330 kamu kurumunun kaçı denetlendi Sayıştay tarafından? Sadece 480’i. 850’si denetlenmedi. Buraya 2014’ün kesin hesabı geliyor, 850 kamu kurumu denetlenmemiş" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Yedek ödenek her bütçede olur. Olağanüstü bir durum çıkar hükümetin paraya ihtiyacı olur. Faciayı açıklıyorum size. 2012, yedek ödenek, yani bizim, bu parlamentonun verdiği yedek ödenek 665 milyon 250 bin lira. Peki gerçekleşen ne? 30 milyar 919 milyon lira. 45 kat. Parlamentonun iradesinin sıfırlandığı anlamına geliyor. Ne iradesi diyor kardeşim. 1 milyar koyarım, 5 milyar harcarım. Parlamentoyu at bir tarafa diyor" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

Biz yetki veriyoruz, nerelere paraları kullanacakları konusunda, aynı zamanda denetliyoruz. Bütçe hakkı budur. Bütçe hakkı asla devredilemez. Bu yetki millet adına parlamentoya verilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bir tanımı vardır. Diyor ki, “Yasama organının halk adına kamu gelirlerini toplama ve yine halk adına bu gelirleri harcama konusunda yürütme organına sınırlarını belirleyerek yetki vermesi ve sonuçlarını denetlemesine bütçe hakkı denmektedir.”

Şimdi gelelim, bütçe hakkı nedir. Anayasanın bize, yani parlamentoya verdiği bir yetki var. Bu yetki açıkça yürütme organına devrediliyor. Anayasaya açıkça aykırı. Hepimiz milletvekiliyiz, yasama organıyız. En azından yanlışların bir şekilde, uzmanlı komisyonunda dile getirilmesi lazım.

"Hükümet 'Ne iradesi kardeşim' diyor"

Yedek ödenek her bütçede olur. Olağanüstü bir durum çıkar hükümetin paraya ihtiyacı olur. Faciayı açıklıyorum size. 2012, yedek ödenek, yani bizim, bu parlamentonun verdiği yedek ödenek 665 milyon 250 bin lira. Peki gerçekleşen ne? 30 milyar 919 milyon lira. 45 kat. Parlamentonun iradesinin sıfırlandığı anlamına geliyor. Ne iradesi diyor kardeşim. 1 milyar koyarım, 5 milyar harcarım. Parlamentoyu at bir tarafa diyor.