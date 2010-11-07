-TBMM'DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK TBMM (A.A) - 07.11.2010 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2011 bütçesinin görüşmeleri bu hafta da sürecek. Komisyonda, 8 Kasım Pazartesi günü Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; 9 Kasım Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, YÖK ve üniversiteler; 10 Kasım Çarşamba günü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi; 11 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı; 12 Kasım Cuma günü ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bütçeleri görüşülecek. Geçen hafta başlanan bütçe görüşmelerine, önümüzdeki hafta, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla verilecek aranın ardından devam edilecek. Adalet Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu Tasarısı'nı görüşmek üzere 10 Kasım Çarşamba günü toplanacak. Tümü üzerindeki görüşmeleri geçen hafta tamamlanan tasarı alt komisyona gönderilmişti. Anayasa değişikliği doğrultusunda HSYK'nın yeniden yapılandırılmasını öngören tasarı üzerindeki görüşmelerin çarşamba günü bitmezse sonraki günlerde de devam edecek. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, 10 Kasım günü ''Şifa'' ve ''Avrasya' ismiyle iki yeni vakıf kurulmasına dair kanun tasarısını görüşecek. KİT Komisyonunda, 11 Kasım Perşembe günü Makina ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü'nün 2008 yılı hesapları denetlenecek. -GENEL KURUL- TBMM Genel Kurulunda, bu hafta Sayıştay Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Genel Kurulda, 9 Kasım Salı günü sözlü soruların yanıtlanmasının ardından teklifin görüşülmesine geçilecek. ''Temel yasa'' olarak görüşülen ve 84 maddeden oluşan teklifin 18 maddesi kabul edilmişti. Teklif, Sayıştay'ın yeniden yapılandırılmasını amaçlıyor.