TBMM'de burun kıran görüşme!

Meclis Genel Kurulu’nda HSYK kanunun kabul edildiği dün geceki görüşmelere üç vekilin yaralandığı kavga damga vurdu. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün burnundan kan geldi. Bazı vekillerin eli ve bir vekilin burnu kırıldı. Tutanaklara ilginç tartışmalar da yansıdı.

ANKA'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, teklifin 27. Maddesi üzerinde verilen önergede yaptığı konuşmada, “Bugüne kadarki uygulamaların tamamı ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının diktatörlük sevdası içerisinde olduğunu gösteriyor” dedi.

'Hakaret etmiyorum, diktatör diyorum...'

CHP milletvekilleri alkışlarken AKP sıralarından tepki sesleri yükseldi. AKP ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan “diktatör” ve “ provokatör” atışması tutanaklara şöyle yansıdı:

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Hadi oradan be!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Türkiye demokrasisini tasfiye etme süreci içerisinde olduğunuzu gösteriyor.

BAŞKAN - Sayın Tezcan, lütfen…

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sakin, sakin! Bülent Bey, sakin!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar…

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sakin, sakin! Bağırma, sakin!

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Hakaret etmeden konuşamaz mısın sen?

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Hakaret etmiyorum, "diktatör" diyorum, diktatör

‘Provokatörlük yapıyorsun’

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Ne? Ne? O zaman provokatörlük yapıyorsun.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Demokrasiyi tasfiye eden, hukuku tasfiye eden…

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) - Aynaya bak, aynaya.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - …bütün devlet güçlerini kendi elinde ve kontrolünde tutmaya çalışan bir düzen kurma peşindesiniz.

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) - Diktatörlüğünüzü 1940'lı yıllarda gördük. Siz diktatörsünüz, siz diktatörsünüz, diktatör!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Yolsuzluklarınız ortaya çıktı, çarşaf yırtıldı, arkadaki kirli çamaşırlar çıktı, bunu örtmek için yargının üzerinde çullandınız; savcıları, hâkimleri kontrol altına almaya çalışıyorsunuz.

‘Sayın Başkan, ama işgal ediyor şu anda’

BAŞKAN - Sayın Tezcan, lütfen… Teşekkür ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, ama işgal ediyor şu anda.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - …savcılar bunların üzerine gitmesin diye kanun değiştirmeye… (Gürültüler)

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) - Süre bitti, süre.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Demokrasinin kürsüsünde… (Gürültüler)

Kavga anı

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Hadi oradan be! Kürsüyü işgal ediyorsun.

BAŞKAN - Önergeler üzerindeki gerekçeyi okutuyorum:

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Bu kürsü, bu demokrasi varsa… (Gürültüler)

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) - Bu da hırsızlık! Bu da hırsızlık!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Süren bitti! Süren bitti!

BAŞKAN - Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… (Gürültüler)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Böyle bir şey olmaz ama!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Demokrasinin, Parlamentonun…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Kürsüyü işgal mi ediyorsun!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Arkadaşlar bırakın ya. İftiralarına devam etsin. Susun. Ramazan sus!

BAŞKAN - Kabul etmeyenler… Evet, önergeler kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum… (Gürültüler)

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Ben zorlamayla değil, size demokrasiyi…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Her istediğin zaman oh, iyi!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Konuşacağım…

'Sen de hırsızsın'

SONER AKSOY (Kütahya) - Sen de hırsızsın!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Canının istediği zaman…(Gürültüler)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Ya böyle bir şey var mı, ya!

BAŞKAN - Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 00.08

Açılma Saati: 00.19

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62'nci Birleşiminin On Altıncı Oturumunu açıyorum.

'Kan döküldü, nasıl devam edilecek?'

İZZET ÇETİN (Ankara) - Emir erisin ne olacak, Meclis Başkan Vekili değil!

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) - Kan döküldü, nasıl devam edilecek?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, önergedeyiz…

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, fiilî olarak burada kan döküldü. Lütfen, istirham ediyorum; bununla ilgili sorumlusu kimse, Meclis olarak hep beraber, birlikte bunun hesabını soralım, ondan sonra millet iradesini çözeceksiniz.

‘Sorumlusu kürsü işgalidir’

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Sorumlusu kürsü işgalidir. Kürsü işgalidir sorumlusu.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Vakti dolduğu hâlde kürsüyü boşaltmadı.

'Terörle yasa çıkar mı?'

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Terörle yasa çıkar mı?

BAŞKAN - Lütfen yani. Şu şekilde bir anlayış olur mu? Muhalefet anlayışı, iktidar anlayışı olur mu? Herkesin anlayışlı davranması gerekir. (Gürültüler)

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Olur mu öyle bir şey yahu!

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Kürsüyü işgal edemezsin! Otur yerine!

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Konuşma, kes sesini!

OKTAY VURAL (İzmir) - Değmez ya, vallahi değmez ya.

BAŞKAN - Grup başkan vekillerini davet ediyorum ve birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 00.21