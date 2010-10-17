-TBMM'DE BU HAFTA TBMM (A.A) - 17.10.2010 - TBMM Genel Kurulunda, CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Mehmet Dadak'ın vefatı nedeniyle boşalan üyelik için, 19 Ekim Salı günü seçim yapılması bekleniyor. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, TBMM Başkanlığına yazı yazarak, RTÜK'ten boşalan üyeliğe, CHP Grubunca Korkmaz Alemdar ve Recep Bülent Tarhan'ın aday olarak belirlendiğini bildirmişti. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, aynı gün, bir saat sözlü soruları yanıtlayacak. -TÜRK SPORUNUN SORUNLARI ARAŞTIRILACAK- MHP'nin, Türk sporunun sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için verdiği araştırma önergesi de 19 Ekim günü görüşülecek. Müzakerelerin ardından Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. Genel Kurulda, 20 Ekim Çarşamba günü, 1-30. maddeleri kapsayan 1. bölümünün tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan Sayıştay Kanunu Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre, Sayıştay yerindelik denetimi yapamayacak, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak karar alamayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde kurulacak kamu hesapları alt komisyonu, kamu kaynağını elde etmeleri ve kullanmalarına yönelik mali yıl içindeki gerçekleşmeleri izleyecek ve değerlendirecek. Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporları, idareler itibariyle birleştirilecek ve bir örneği Sayıştay Başkanlığınca ilgili kamu idaresine gönderilecek. TBMM Genel Kurulunun, 19 Ekim günü 15.00-20.00, 20-21 Ekim günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması bekleniyor. TBMM Çevre Komisyonu, 20 Ekim Çarşamba günü, ikili anlaşmalara ilişkin 4 kanun tasarısını ele alacak. Kanser Araştırması Komisyonu, 21-22 Ekim günleri Nevşehir'e giderek incelemelerde bulunacak. Komisyon, mezotelyoma kanserlerine karşı alınan tıbbi ve idari önlemler konusunda brifing alacak.