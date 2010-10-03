-TBMM'DE BU HAFTA TBMM (A.A) - 03.10.2010 - TBMM Genel Kurulu, iki ayı aşkın tatilin ardından yasama faaliyetlerine başlayacak. Genel Kurulda 5 Ekim Salı günü, Sağlık Bakanı Recep Akdağ sözlü soruları yanıtlayacak. Akdağ'ın soruları yanıtlamasının ardından, madencilik ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu raporu görüşülecek. Rapor üzerinde önerge sahipleri söz alacak, grupları adına da milletvekilleri raporla ilgili görüşlerini açıklayacak. 6 Ekim Çarşamba günü ise Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ele alınacak. Tasarıyla, Devlet Yardımlarını İzleme ve Denetleme Kurulu oluşturuluyor. Tasarıya göre, ayırım yapılmaksızın tüm teşebbüslere uygulanan genel nitelikli ekonomik ve mali tedbirler devlet yardımı sayılmayacak. Kanuna aykırı yardımların geri alınması, yardımın fiilen verildiği tarihten itibaren 10 yıllık zaman aşımına tabi olacak. 31 Aralık 2001 tarihinden önce düzenlenmiş ve yatırım süresi bitmiş yatırım teşvik belgelerinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilenler, yap-işlet-devret modeli kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenenler ve kaynak kullanımını destekleme pirimi ihtiva edenler hariç, herhangi bir işlem yapılmaksızın gerçekleşmiş haliyle tamamlanmış sayılacak. Bu tasarının yasalaşmasının ardından Sayıştay Kanunu Teklifi görüşülecek. Teklife göre, Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamayacak, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde kurulacak kamu hesapları alt komisyonu, kamu kaynağını elde etmeleri ve kullanmalarına yönelik mali yıl içindeki gerçekleşmeleri izleyecek ve değerlendirecek. Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporları idareler itibariyle birleştirilecek ve bir örneği Sayıştay Başkanlığınca ilgili kamu idaresine gönderilecek. KİT Komisyonu da denetim faaliyetlerine başlayacak. Komisyon, 6 Ekim günü, TEİAŞ, TETAŞ'ın; 7 Ekim günü ise TOKİ, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım AŞ ve Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin hesaplarını inceleyecek. TBMM Genel Kurulunun, 5 Ekim Salı günü 15.00-20.00, 6-7 ekim günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması bekleniyor.