TBMM'de bir temizlik görevlisi kavas olarak görevlendirildi

TBMM’de bir temizlik görevlisi, “sır tutan personel” olarak bilinen “kavas” olarak görevlendirildi. Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’a göre görevlendirme “yasama faaliyeti aksamasın” diye yapıldı

TBMM’de taşeron şirketten işçi kadrosunda bulunan personel S.A, Meclis içerisinde başka hiçbir işe geçiş yapamayacağına dair sözleşmesine rağmen TBMM’nin “özel personeli” olarak kabul edilen “kavas” olarak görevlendirildi. Genel Kurul salonunda milletvekillerine hizmet veren ve “Meclis’in kara kutuları” olarak da bilinen, özel oturumlarda ise “sağır ve disizlerden” seçilen kavas kadrosuna “geçici” olarak taşeron şirket personeli temizlik işçisinin atanmasını CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis gündemine taşıdı.

"Kim tarafından görevlendirildi?"

Tanal, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a yönelttiği önergesinde, S.A’nın temizlik işçisiyken nasıl bir anda kavas yapılabildiğini, kavas olmanın kriterlerini ve kim tarafından bu göreve getirildiğini sordu. Tanal’ın sorularını TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop yanıtladı.

"Düzeni sağlaması için"

Yanıtın ilk bölümünde, TBMM’ye temizlik işçisi olarak girip usule aykırı bir şekilde kavas olarak atanan bir işçinin bulunmadığını ifade eden Şentop, yanıtının son bölümünde ise S.A’nın “geçici” olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Şentop yanıtında, “Kurumumuzda yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilmiş olup temizlik ve düzeninin sağlanması ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu personel yasama faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak Genel Kurul salonunda görevlendirilmiştir” dedi.

Şentop, temizlik işçisini kavas olarak görevlendiren yetkilinin bilgisini ise paylaşmadı.