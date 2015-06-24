TBMM'de Baykal kulisleri; aday olursa CHP fire verir mi? AKP'den destek gelir mi?

TBMM’de Danışma Kurulu’nda alınan karar uyarınca Meclis Başkanı seçim takvimi resmen başladı. 27 Haziran gecesine kadar daha önce Dengir Mir Mehmet Fırat’ı açıklayan HDP’nin dışındaki partilerin isim belirlemesi gerekiyor. Kulislerde, yarın partisinin yetkili organı MYK’yı toplayacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Kılıçdaroğlu’nun Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı aday gösterme konusunda karar verdiği belirtiliyor. Ancak, CHP kulislerinde çok farklı görüşler var. Baykal’ın adının netleşmesi durumunda seçim oylamasında fire yaşanabileceği söyleniyor. CHP içinde özellikle Erdoğan görüşmesine tepkinin oylamaya yansıyacağına dikkat çekiliyor. Seçimin gizli oylaması da bu görüşleri körüklüyor. Ancak, kulislerde Baykal'ın kendi gurubundan fire yerken, AKP’den destek alacağı konuşuluyor.

AKP aday çıkaracak mı?

Kulislerde, Baykal’ın Meclis Başkanlığı işinin 'Saray’ projesi olduğu konuşuluyor. Hatta, Baykal’ın CHP içinde çok tepkilere neden olan Erdoğan buluşmasında bu işin şekillendiği anlatılıyor. Bu nedenle, Kılıçdaroğlu’nun Baykal’ı aday göstermesi durumunda AKP kanadında da destek bulacağı ifade ediliyor. AKP’nin kendi adayını çıkarsa bile Baykal’a olan desteğin başkan koltuğuna taşıyacağı iddialar arasında.

AKP- MHP koalisyonu olursa?

Kulislerde, koalisyon senaryolarının raytingi düşmüş değil. Herkesin öncelikli konusu hükümetin nasıl ve kiminle kurulacağı. AKP- MHP ortaklığı hala güncel. Ancak, Baykal senaryosu AKP- CHP koalisyonu olarak yorumlanıyor. Baykal’ın böyle bir koalisyon olmasa bile AKP ve CHP’nin oylarıyla yine başkan seçileceği de söyleniyor.

MHP kanadında Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ile Murat Başesgioğlu’nun adı öne çıkıyor.

AKP kanadında ne var? Ne yok?

AKP kulisleri de hareketli. İktidar olmayı isteyenler, muhalefette kalalım diyenler de var. Koalisyon ortağı olması durumunda AKP’nin oylarının giderek düşeceğini söyleyenlerin sayısı az değil. AKP’de MHP’ye CHP’den daha sıcak bakıldığı dikkat çekiyor.