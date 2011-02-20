-TBMM'DE ASKERLİKLE İLGİLİ DÜZENLEME HAFTASI TBMM (A.A) - 20.02.2011 - Meclis, bu hafta askerlikle ilgili önemli bir düzenleme için mesai yapacak. TBMM Genel Kurulunun bu haftaki en önemli gündem maddesi sözleşmeli erbaş ve er istihdamı ile Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ilişiği kesilenlere emeklilik ve istihdam imkanı sağlayan düzenleme olacak. Tasarıyla, TSK'dan ilişiği kesilenlere, emsali rütbedekilere denk özlük hakları üzerinden emeklilik imkanı sağlıyor. Tasarının en önemli unsurlarından biri ilişik kesmeye esas bilgi ve belgeler bu kişilerin dosyalarından çıkarılması olacak. Yapılacak atamalarda kullanılmak üzere bin 500 araştırmacı kadrosu ihdasını öngören düzenleme, başvurusu reddedilenlere Askeri Yüksek İdare Mahkemesine dava açabilme hakkı da tanıyor. Tasarıyla, ayrıca en az ilköğretim mezunu olanlar, askerliklerini erbaş ve er olarak tamamlayanlar, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmeyenler ve 26 yaşından gün almayanların sözleşmeli olabilme imkanı getiriyor. Sözleşmeler, 29 yaşın bitirildiği yılın sonuna kadar uzatılabilecek. Askeri okullardan ve TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel sözleşmeli erbaş veya er olarak alınmayacak. Genel Kurulda, bu tasarının yanı sıra uluslararası anlaşmaların onaylanmasını içeren çok sayıda yasa tasarısı da görüşülecek. Meclisin bu haftaki önemli bir gündemi ise Anayasa Komisyonunda ele alınacak. Anayasa Mahkemesini yeniden yapılandıran tasarı 24 Şubat Perşembe günü görüşülecek.