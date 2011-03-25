-TBMM'DE ANAYASA MAHKEMESİ TARTIŞMASI TBMM (A.A) - 25.03.2011- TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeleri ile bunların emeklileri, raportörler ve ailelerinin sağlık giderlerinde, diğer kanunlardaki sınırlamaların dikkate alınmamasına ilişkin madde, tartışmaların ardından komisyona geri çekildi. CHP, Anayasa değişikliği çerçevesinde Anayasa Mahkemesini yeniden yapılandıran kanun tasarısının ''sağlık işleri ve tedavi'' başlıklı maddesi üzerinde, Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeler ve raportörler ile aile fertlerinin sağlık giderlerinde, diğer kanunlardaki sınırlamaların dikkate alınmasına ilişkin önerge verdi. CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekillerinin sağlık yardımı sisteminde katkı payının olduğunu, bazı tahlillerin yaptırılamadığını söyledi. Gök, tasarıdaki bu maddeyle Türkiye'de hiçbir gruba verilmeyen bir hakla Anayasa Mahkemesi üyelerine özel bir sağlık yardımı verildiğini, sınırlamanın bulunmadığını belirtti. Gök, ''Türkiye'de hiç kimseye, diğer yargı mensupları, milletvekilleri de dahil, başbakan ve cumhurbaşkanına verilmeyen bir yetkinin, bu şekilde verilmesi ahlaken iyi değil. Bu kadar ayrıcalık istenmez, adil değil. Milletvekillerinin sağlık yardımı sistemi olsun bari. Bu kadar mı kendimize kötüyüz'' diye konuştu. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, 2008'de çıkan yasada bir kaç istisna öngörüldüğünü, birinin de milletvekilleri olduğunu, yargı mensuplarının ise bunun dışında tutulduğunu söyledi. Kuzu, ''Ama yeni bir kanun yapılırken Anayasa Mahkemesi bakımından sağlık hizmetleri istisna olarak konulmuş. Yargıtay ve Danıştay bakımından bir ayırım olduğu doğru ama onların yasaları yapılırken bu şekilde bir ayırım orada olabilir. Bizim sınırlanmamızın nedeni yasadan kaynaklanmıyor, Meclis Başkanlık Divanı bu konuda sınır getiriyor. Divan kararıyla yapılan sınırlamayı, Anayasa Mahkemesi kendi içtüzüğünde yapacak. Önergeniz kabul olursa Anayasa Mahkemesi üyeleri istisna dışında tutulmuş olur, işçilerin tabi olduğu neyse yasadaki de aynı ona tabi olmuş olur'' dedi. Muhalefetin tepkilerilerine Kuzu, ''Milletvekili kendini niye ayrı tutuyor, sen de işçi gibi ol o zaman'' diye karşılık verdi. İsa Gök, kanun ile sınırlama kaldırılırken içtüzükle yönetmelikle bu sınırlamanın konulamayacağını ifade etti. -''PARLAMENTO VARLIK NEDENİNİ İNKAR EDER''- AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç ise Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin sağlık, tedavi imkanlarının, milletvekillerinin eş ve çocuklarıyla sahip oldukları imkanlardan farklı bir durumu bünyesinde barındırmayacağını kaydetti. Kılıç, burada bir imtiyaz sağlandığı kanaatinde olmadıklarını dile getirdi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise milletvekillerinin Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Yasası'ndaki kısıtlamalara tabi olduğunu, Meclis Başkanlık Divanı karar alırken bu yasa hükmüne uyduğunu kaydetti. Hamzaçebi, bu hükmün emredici olduğunu, Başkanlık Divanının takdir hakkı bulunmadığını, bu nedenle buradaki kısıtlamaları aynen TBMM uygulamasına yansıttığını anlattı. Hamzaçebi, konuyu milletvekili bağlamında değerlendirmeyi doğru bulmadığını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Milletvekilleri, tüm kamu personeli, emeklilerin tabi olduğu rejime tabi. 'Milletvekillerinde olmayan bir hak, Anayasa Mahkemesi üyelerine veriliyor' değerlendirmesini doğru bulmuyorum. Milletvekilleri de dahil, tüm emekli ve çalışanlarda, hiçbir yargı mensubunda olmayan bir hak Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerine veriliyor. Herkese verilsin. Anayasa, hiçbir zümreye, sınıfa imtiyaz tanınamaz diyor. Anayasa Mahkemesi Başkanının, böyle bir özlük, sağlık hakkı düzenlemesine talip olması, Anayasa Mahkemesinin kararlarını bugünden zedeler, gölge düşürür. Bu eşitlik ilkesine aykırıdır. Milletvekilleri de dahil, hiçbir kamu, özel sektör çalışanı, emeklisi, eş ve çocuklarında olmayan bir hak kimseye verilmemelidir. Bu, buradan geçerse parlamento varlık nedenini inkar etmiş olur.'' Tartışmaların ardından TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, birleşime ara verdi. Verilen aranın ardından TBMM Anayasa Komisyonunun talebi üzerine, ''Başkan, üyeler, raportörler ve emeklilerin bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin mahkeme bütçesinden ödenmesine'' ilişkin madde, komisyona geri çekildi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ise bu düzenleme ile mahkeme başkanının emekli maaşının 4 bin 345 TL'den 4 bin 737 TL'ye, başkanvekili ve üyelerin emekli maaşlarının ise 3 bin 540 TL'den 4 bin 480 TL'ye yükseleceğini bildirdi.