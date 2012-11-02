'Allah'a şükrettik, Erdoğan'a değil'

TBMM'de MHP'li Vural ile AK Partili Saral arasında gerginlik yaşandı. Vural'ın Biz Allah'a şükrederek buralara geldik, Erdoğan'a şükür namazı kılarak değil" sözlerine Saral, "Bana dinimi öğretme gel sana nasıl namaz kılınır öğreteyim" yanıtını verdi. İki vekil arasındaki kavga, diğer vekillerin araya girmesiyle önlendi.

Genel Kurul'da, Kamu İhale Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif üzerine Hükümet adına söz alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın konuşmasının ardından AK Parti'li Saral söz aldı.

Bayraktar'ın konuşması sırasında muhalefet milletvekillerinin tepkilerine değinen Saral, "Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana noktasına gelindi. Sizin kendi içinizde tutarlılığınız yoktur. Edebimiz ve ahlakımızla örnek olacak siyaset tavrı ile hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Saral'ın, Oktay Vural'a yönelik olarak, "Anasol-M Hükümeti döneminde ihalelerin nasıl yapıldığını bilirim. Milleti nasıl inim inim inlettiğinizi biliyoruz" demesi üzerine, Vural ve diğer MHP milletvekilleri, Saral'a tepki gösterdi. Vural'ın, Saral'ın sözlerine tepkisini sürdürmesi üzerine, Saral, parmağını Vural'a doğru sallayarak, "Bağırma" dedi.

Vural ve diğer MHP milletvekillerinin ayağı kalkmasının ardından, Saral, Vural'ın üzerine yürüdü. Saral ve Vural, milletvekillerince sakinleştirilmeye çalışıldı. Bu sırada her iki partinin milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Bunun üzerine Başkanvekili Mehmet Sağlam, birleşime ara verdi.

Milletvekilleri arasındaki tartışma verilen arada da devam etti. Bu arada, Bakan Bayraktar MHP sıralarına gelerek, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ve MHP milletvekilleriyle bir süre konuştu.

Aranın ardından Saral, yeniden söz alarak, "Ben sadece milletimizden özür diliyorum. Onlara hak etmediği bir tabloyu burada yaşattık. Muhalefetimizden de yapıcı eleştiri yapmasını istiyoruz" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Vural da "Maalesef bugün Türkiye'nin derdiyle ilgili değil, ihalecilerin derdiyle ilgilenen bir kanun teklifiyle meşgul ediliyoruz. Burada milletin olmadığı, sermaye sahibi ihalecilerin sorunlarını çözmek için bir kanun teklifi görüşülüyor. 10 yıldır iktidardasınız, sizden önceki hükümetler döneminde kanuna aykırı hareket edenler var idiyse elinizdeki Meclis çoğunluğuyla gereken adımı atmıyorsanız asıl ihale peşinde koşan sizlersiniz. Bunu yapmak sizin namus borcunuzdur. Anasol-M Hükümeti'nde ne biliyorsanız getirin. Sende yürek varsa getirirsin, Meclis soruşturması yaparsın. 'Recep Tayyip Erdoğan'a şükür namazı kıldım' diyenlerden olmadık. Cenab-ı Hakka şükrederek geldik buralara" diye konuştu.

Tekrar söz alan Saral, "Sayın Vural, ben Ofluyum. Bana dinimi öğretme. Şükür namazı kime kalınır, nasıl kılınır, gel sana öğreteyim" dedi.

Oktay Vural ise "Cenab-ı Hak, mesajları için sadece Peygamber Efendimiz'i göndermiştir. Bu konuda kişiler için şükür namazı kılınmaz. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Senin gibi abdesti şüpheli olanların namazı kabul olmaz bir kere" diye yanıt verdi.