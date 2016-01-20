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Politika

TBMM'de AKP ile HDP arasında Cizre gerginliği

AKP ve HDP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüyerek sözlü sataşmalarda bulundu

20 Ocak 2016 19:46

HDP'li Filiz Kerestecioğlu'nun Cizre'de cenazeleri almak için gelen gruba ateş açıldığı ve yaralılar olmasına karşın bölgeye ambulans gönderilmediğini sözleri üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan hükümet yetkililerinden birinin bilgi vermesi için oturuma ara verdi. AKP milletvekillerinin Buldan'ın kararına tepki göstermesiyle Meclis'te tansiyon yükseldi. AKP ve HDP'li milletvekillieri birbirlerinin üzerine yürüyerek sözlü sataşmalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulunda  HDP'li milletvekillerinin Cizre'de aralarında Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da bulunduğu gruba ateş açıldığı ve yaralılara ambulans gönderilmediği yönündeki iddiaları tartışma yarattı. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, hükümet yetkililerinden birinin gelip bilgi vermesi için birleşime bir saat ara verdi.

Genel Kurul'da, gündem dışı söz alan HDP'li Filiz Kerestecioğlu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba ateş açıldığını 10'a yakın yaralının bulunduğunu, ambulansların bölgeye girmesine izin verilmediğini bildirdi. Söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise  birleşimi yöneten Pervin Buldan'dan görüşmelere bir saat ara verilmesini istedi. Bu talebe AKP sıralarından itiraz edilmesinin ardından Meclis'te gerginlik yaşandı.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, "Sayın Faysal Sarıyıldız telefonla bana da ulaştı. Cizre'de durumun çok ciddi olduğunu, sivil insanların üzerine ama aynı zamanda, seçilmiş insanların üzerine ateş açıldığını ifade etti. Ve bunlar içerisinde Şırnak Milletvekilimiz Sayın Faysal Sarıyıldız da var.  Biraz önce grup başkan vekillerimiz de ifade ettiler, bu durum çok vahim bir durum ve kabul edilemez bir durum.  Dolayısıyla, talep edilen Hükûmet yetkililerinden birisinin gelip burada bilgi vermesi konusuna katılıyorum, birleşime bir saat ara veriyorum" dedi. Buldan'ın bu kararı HDP sıralarından alkışlandı.

Pervin Buldan'ın görüşmelere ara vermesinin üzerine Genel Kurul'da gerginlik artarak devam etti.  AKP ve HDP'li milletvekilleri  birbirlerinin üzerine yürüyerek sözlü sataşmalarda bulundu. CHP'li vekiller araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

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