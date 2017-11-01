TBMM’de "uyuşturucuyla mücadele komisyonu" kuruldu

İSTANBUL,(DHA) - Beykoz Uyuşturucuyla Mücadele Platformu\'nun çalışmaları sonrası toplanan ve TBMM’ye teslim edilen imzalar neticesinde parlamentoda “Uyuşturucuyla Mücadele” komisyonu kuruldu.

Beykoz Kent Konseyi öncülüğünde ilçedeki STK’ların desteğiyle kurulan “Beykoz Uyuşturucuyla Mücadele Platformu”nun yaptığı çalışmalar sonrası toplanan 110 bin imza geçtiğimiz hafta TBMM’ye sunulmuştu. Vatandaşlarla bire bir görüşülerek toplanan imzalar, platform üyeleri tarafından TBMM’de AK Parti, CHP ve MHP’li milletvekillerine teslim edilmişti. Siyasi parti temsilcileri ise parlamentoda konuyu gündeme taşıma kararı alarak “Uyuşturucuyla Mücadele” komisyonu kurulmasını teklif etti ve Meclis’teki 4 parti de mutabakata vardı.

Siyasi partilerin kendi aralarında bu konuda konsensüs sağlamalarının kendilerini de sevindirdiğini belirten TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Danışma Kurulu\'na kendisinin de katıldığını hatırlatarak, “Uyuşturucuyla mücadele konusunda partilerin grup önerileri sayesinde kısa zamanda mutabakat sağlanarak, ortak bir iradenin çıkmasına ben de memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

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