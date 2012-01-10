-TBMM'de "mektubun maliyeti" tartışması TBMM (A.A) - 10.01.2012 - TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanı Günay ile CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan arasında ''İzmir'de seçmene gönderilen mektubun maliyeti'' hakkında tartışma yaşandı. CHP'nin, ''Tutuklu gazetecilerin içerisinde bulunduğu sorunların tespit edilerek, alınması gereken önlemlerin bir an önce belirlenmesi'' konusundaki araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi kabul edilmedi. Öneri lehinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, ''özel yetkili yargı terörünün' tüm toplumu tehdit etmeye devam ettiğini öne sürdü. Oyan, ''Bu terör gazetecileri işlerinden ediyor ve oto sansüre yönlendiriyor. Öyle ki iktidar kendi döneminin Genelkurmay Başkanı'nı özel yetkili mahkemelere teslim ediyor. Anamuhalefet partisi lideri için bile fezleke hazırlanabiliyor. Sözün bittiği yer'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezlekeye konu yapılan sözlerini okuyan Oyan, şöyle devam etti: ''Eğer mevzu yargıyı etkilemek ise Başbakan'ın, Başbuğ'un tutuksuz yargılanmasına ilişkin sözleriyle ilgili harekete geçilmesi gerekir. Başbakan bugün yine Kılıçdaroğlu'nun gruptaki sözlerinin fezleke konusu olduğunu söyledi. Başsavcı konuştu hemen harekete geçin savcılar. Bu yargılama süreci iktidarın rövanş zihniyetinin ve korku imparatorluğu yaratma çabasının açığa çıkmasıdır. Bu, AKP'nin sıkıyönetim hukukudur. Bu bir karşı devrim sürecidir.'' Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın, seçim çalışmaları sırasında seçmenlere mektup gönderdiğini ifade eden Oyan, ''Bunun maliyetini sordum, yanıt yok. Sonra bilgi edinmeden sordum yanıt geldi. Tüm seçmenlere gönderilmediği belirtildi. Aynı soruyu PTT de yanıtladı. 2 milyon 904 bin gönderi yapıldığı ve karşılığında 720 bin TL para alınmış'' açıklamasında bulundu. Genel Kurulda bulunan Bakan Günay'a seslenen Oyan, ''Siz, 'sadece bana örnekleme yapılmıştır, tüm seçmenlere gönderilmedi' diyorsunuz. Bana neden yalan söylediniz Sayın Bakan? Bunun üzerine bir bakan istifa etmezse ne zaman eder Sayın Bakan? 720 bin lira para alınmış, hak edilmedik bir indirim yapılmış'' dedi. Oyan'ın bu sözleri üzerine kürsüye gelen Günay ''Seçmenlerimize mektup yazmışız ve 'bu mektupları nereden ve nasıl yazmışız' diye soruyor arkadaşımız. Mektubun taslağını verdik. Arkadaşlarımız bu mektupları olabilecek her yere ulaştırmışlar. Bir seçmene mektup bile yazamıyorsunuz ve yazanları eleştiriyorsunuz, kıskanıyorsunuz, yazıklar olsun size. Tüm yalan ima ve iddialarınızı size iade ediyorum'' şeklinde tepki gösterdi. Bakan Günay'ın ardından tekrar söz alan Oyan ise Günay'ın ''suç üstü'' yakalandığını iddia etti. Oyan, ''Gerçekler açığa çıktı. Saklama ihtiyacını nereden doğdu? Sizin buradaki tavrınız, pişkin, fütursuz, pervasız bir tavır. Finansman nereden? Gayet basit bir soru. Bu işlemin normal fiyatı 2 milyon lira küsurdur. Yalan yanıt veriyorsunuz. Bu işlem kamunun zarara uğratılmasına rağmen yapılmış'' diye konuştu. Yerinden tekrar söz alan Bakan Günay, Oyan'ın, seçmene mektup gönderilmesi işini ''yolsuzluk'' olayına dönüştürmeye çalıştığını söyledi. Günay, şunları söyledi: ''Biz iki bakan mektup yazdık ve bunun finansmanın ve örgütlenmesini il başkanlığı sağladı. Mektup kime gitti, ne kadar kişiye gitti birebir ilgilenmem mümkün değil. Bazı seçmenlerin aldığını bildiğim için 'bir kısmına gitti' dedim. 25 yıldan bu yana parlamento dışındayım. Kendi fikirlerimle, namusumla ayakta durdum. Hayatım boyunca veremeyeceğim bir tek kuruşun hesabı yoktur. Bunu en iyi CHP'li arkadaşlarım bilirler. Birbirimize karşı haysiyet cellatlığında bulunmayalım. Bir seçmene mektubu bile kendi aranızda dayanışmaya finanse edemiyorsanız ve bunu kıskanıyorsanız, sizin için çok üzülürüm.''