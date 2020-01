TBMM'de "Kürdistan" gerilimi!

T24

Sırrı Sakık, Yakut'u eleştirdi



Milletvekilleri, verilen değişiklik önergeleri üzerinde görüşlerini açıkladı.BDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in, konuşması sırasında, "Kürt coğrafyası" ifadesini kullanması tartışmaya yol açtı.TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, bu sözlere, "Yalnızca Türkiye coğrafyası var ve 7 bölgeye ayrılmıştır. Her çıkan konuşmacı çıkıyor buraya ırkçılık yapıyor. İnsan hakları suçu işliyor" diye tepki gösterdi.Çelik ise bu sözler üzerine, "Kürdün yaşadığı coğrafyaya 'Kürt coğrafyası' demenin neresi yanlış? Kürtleri ötekileştirilip, ayrıştırmanızdan kaynaklı bir sorun yaşanıyor. Biz ana dilimizle, kimliğimizle özgürce yaşamak istediğimiz için terörize ediliyoruz. Ben 7 yaşıma kadar Türkçe bilmiyordum. Bu da insanlık suçudur. Bunu hep beraber ortadan kaldırmalıyız" diye konuştu.BDP'li Çelik'in konuşmasının ardından Yakut, "Sayın Çelik, 7 yaşına kadar Kürtçe konuştuğunuzu Türkçe bilmediğiniz söylediniz. O zaman orada yasaklanan bir Kürtçe yok. Öğretilemeyen bir Türkçe var" dedi.Yakut'un bu sözlerine BDP milletvekilleri, "İdris Naim Şahin'in yerine aday mısınız? Her konuşmaya müdahale ediyorsunuz sizi kınıyoruz. Bıktık artık" diye tepki gösterdi. Yakut da bu sözlere, "Irkçılık, etnik siyaset yapılırsa müdahale ederiz" şeklinde yanıt verdi.BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, 12. maddede verilen önerge üzerinde söz alarak, BDP Muş Milletvekili Demir Çelik'e yönelik sözlerinden ötürü Yakut'u eleştirdi.Sakık, "Sayın Başkan, buradaki her konuşmacıya laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Sizin böyle bir göreviniz yok. Siz zaman zaman Cumhurbaşkanına vekalet ediyorsunuz. Sizin adil olmanız gerekiyor. Bizim burada çıkıp ne konuşacağımıza siz karar veremezsiniz. 1920'li yılların ret ve inkar politikalarının etkisiyle konuşuyorsunuz" görüşünü ileri sürdü.Yakut'un, bu sözlere, "Asıl ret ve inkarı siz yapıyorsunuz" yanıtı üzerine Sakık, "Böyle olmuyor Sayın Başkan, siz Meral Akşener'den Güldal Mumcu'dan ders alın. Başka yerlere mesaj göndermeyi düşünüyorsanız bizim üzerimizden yapmayın. Bu politikalar çıkmaz sokaktır. 'Kürdistan'a tepki, 'Kürt coğrafyası'na tepki. Sizin Ekonomiden Sorumlu Bakanınız daha dün 'Irak Kürdistanı'nda bulunuyordu. Orada resmi görüş var, burada yok" ifadelerini kullandı.Yakut bu sözler üzerine, "Burada yok tabii, olmayacak' şeklinde yanıt verdi. Sakık da "Olacak burada da hep beraber olacak" diye bağırdı."Bundan korkmayın biz kaderimizi sizinle birleştirmişiz" ifadesini kullanan Sakık, "Bizim kaderimiz Türk halkıyla birlik ve bütünlük içindedir. Bu tartışmalar doğru değil. Bunlar bu sorunu çözmez. Hiç kimse bir coğrafyaya gem vuramaz, bir halkın diline de gem vuramaz" dedi.Sakık'ın konuşmasının ardından Yakut tekrar söz alarak, "Sayın Sakık, benim hiçbir makamda gözüm yok. Etnik yapı üzerinden bir yerlere varmaya çalışıyorsunuz. Önce bunu sorgulamanız gerekiyor" açıklamasını yaptı.