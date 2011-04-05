-TBMM'DE "KHK" MESAİSİ TBMM (A.A) - 05.04.2011 - TBMM Genel Kurulu, bugün, Hükümete KHK çıkarma yetkisi veren tasarının görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışacak. AK Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Meclis İçtüzüğünün grup değil birey merkezli olması gerektiğini söyledi. Kılık kıyafetle ilgili yasakların da kaldırılması gerektiğini belirten Uras, Avrupa Parlamentosunda bu konuda bir yönetmelik bulunmadığını dile getirdi. Kılıf kıyafet gibi şekli meselelerin aşılması içerik konusunda adım atılmasının yararlı olacağını anlatan Uras, kravatını çıkarıp kürsüye koyarak, "Kravatımı Meclise hediye ediyorum. Umarım yasaksız, kılık kıyafet yasağının olmadığı bir Meclisimiz olur" dedi. Uras, kravatını kürsüde bırakarak yerine geçti. Başkanvekili Nevzat Pakdil'in, kravatın Uras'a verilmesini istemesi üzerine kavas kürsüdeki kravatı alarak Uras'a götürdü. Ufuk Uras bu kez kravatı, oturduğu sıranın üzerine bıraktı. Başkanvekili Pakdil, değişmediği sürece İçtüzük hükümlerine uyulması gerektiğini hatırlatarak, Uras'tan kravatını takması ya da salondan çıkması gerektiğini söyledi. Uras ise kravatını sırada bırakarak salondan çıktı. Daha sonra kavas, kravatı Uras'a götürdü. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Uras'ın kravatını çıkarmasını eleştirerek, "Genel Kurul salonunda kravat çıkarılıp bütün gazeteciler de fotoğraf çektikten sonra tekrar konsantrasyonu sağlamam sanırım zor olacak. Dört buçuk sene yat milletvekilliğinde, sonra, 'Gider ayak bir şov yapalım da gündeme gelelim' diye... Bunları doğru işler olarak görmüyorum' dedi. Hükümete, KHK çıkarma yetkisi veren bir tasarıyı eleştiren İnce, hükümetin 8,5 yılda yapamadıklarını 6 ayda yapmak istediğini öne sürdü. 23. dönemde 503 kez toplantı yeter sayısı istendiğini bunun 137'sinde bulunmadığını, 768 karar yeter sayısı talep edildiğini bunun 412'sinde yeter sayı sağlanamadığını belirten İnce, "Karar yeter sayısında 138 milletvekili bulunduramamışsınız. Bu, siz yatmışsınız demektir" dedi. İnce, bu yetkiyi istemenin aslında iktidara bir hakaret anlamına geldiğini savundu. Kürsüde, AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç'ın 2000 yılında yazdığı "Son Ispartalı" adlı kitabı gösteren İnce, kitabın önsözünü Tuncay Özkan'ın yazdığını belirterek, "Biz selam verdiğimiz zaman Tuncay Özkan'a darbeci, Silivrici ama siz önsöz yazdırdığınız zaman eyvallah... Pişkinlik bu kadar olur" dedi. -"DARBE PLANLARININ NE ZAMAN YAPILDIĞI BELLİ" Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kürsüye giderken, İnce'den söz konusu kitabı istedi. Elitaş, Suat Kılıç'ın, kitabı yazdığı yıllarda Tuncay Özkan'ın editörlüğünü yaptığı bir televizyonda muhabir olarak görev yaptığını belirterek, şöyle devam etti: "Muhabir olarak çalıştığı kurumun editörünün önsöz yazması kadar rahat ve hoş olan bir şeye karşılık nasıl olur da böyle bir iddiada bulunabilirsiniz? Türkiye'de darbe geleneği 1960 yılında itibaren başladı. 3 Kasım 2002 tarihinde itibaren AK Parti'nin önlenemez yükselişi birilerini aşırı derecede rahatsız ettiğinden dolayı, planlar yapılmaya başlandı. O darbe planlarının ne zaman yapıldığı da belli. Türkiye'de milletin bağrından çıkmış insanların iktidara gelmesi birilerini rahatsız etmeye başladığı andan itibaren, 'Bu iktidarı biz nasıl önleyebiliriz?' diye planlar yapıldığını gördük. Darbenin ayak seslerini meşru hale getirmek için birilerinin nasıl gayret etiğini gördük." -"CEBİNİZDE SENET Mİ VAR"- MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa sahip olan AK Parti'nin, 8,5 yıldır yapamadığını, yetki alarak 6 ayda gerçekleştirmeyi talep etiğini savunarak, "6 ay diyorsunuz. İktidar olacağınıza dair cebinizde senet mi var?" dedi. AK Parti iktidarının, bu yetkiyi isteyerek kendi başarısızlığını gösterdiğini savunan Şandır, "Kimsenin sizin durumunuza düşmesini tavsiye etmem. 8,5 yıl sonra 'kamu yönetiminin hantal yapısından kurtaramadık, gerekli yasal düzenlemeleri de yapamadık' diyorsunuz. Peki siz ne yaptınız?" diye sordu. İktidarın, söz konusu tasarıyla devletin tüm yapısını değiştirmek için yetki istediğini savunan Şandır, "Siz Başkanlık sistemine geçiş için idari bir zemin mi hazırlıyorsunuz?" dedi. -MECLİS GÜNDEMİ- Konuşmaların ardından AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul bugün, hükümete Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren tasarı ile Libya ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak. Genel Kurul yarın çalışmalarını sağlık hizmetlerinin hızlandırılması, Türkiye ile Suriye arasında bazı anlaşmaların kabulüne ilişkin tasarının bitimine kadar sürdürecek. Genel Kurul, Perşembe günü de saat 12.00'de toplanarak 6 araştırma komisyonunun raporunu ele alacak. Sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasına ilişkin tasarının Çarşamba günü bitmemesi durumunda, Perşembe günü komisyon raporlarının ele alınmasının ardından, tasarı üzerindeki görüşmelere devam edilecek. Söz konusu tasarının görüşmelerinin Perşembe günü de tamamlanamaması halinde, Genel Kurul Cuma günü 14.00'de toplanacak. Genel Kurulda daha sonra Hükümete KHK çıkarma yetkisi veren tasarının görüşmelerine geçildi.