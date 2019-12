-TBMM'DE "ETLİ-ALTINLI" TOPLANTI TBMM (A.A) - 08.11.2010 - CHP Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan, ''et ve altınla'' basın toplantısı düzenledi. Aydoğan, son bir yılda etin fiyatının, büyük gelir getirdiği söylenen altından daha çok arttığını söyledi. Aydoğan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin hayvancılıkta kendi kendine yetebilen ülke iken, bugün yurtdışından et ithal eden ülke konumuna geldiğini öne sürdü. Hayvancılıktaki sıkıntıların 2008 yılında başladığını belirten Aydoğan, ''Süt üreticisi, sütlerini sokağa dökmüştü, üreticiler de hayvanlarını erkenden kesmek zorunda kalmışlardı'' görüşünü dile getirdi. Aydoğan, Hükümetin önce ''ette ithalat yok dediğini'', ancak kısa bir süre sonra et ithal etmeye başlandığını söyledi. ''Sıkıntılar giderilmezse hayvancılıkta tamamen dışarıya bağımlı hale geleceğiz'' diyen Aydoğan, hayvancılık politikasının kar amacı güden büyük sermayeli üreticiler tarafından belirlendiğini iddia etti. CHP'li Aydoğan, etin fiyatının bugün 36 liraya yükseldiğini belirtti. Deli dana hastalığı nedeniyle Avrupa'dan ithal edilen etin tehlikesine dikkat çeken Aydoğan, ''Son zamanlarda fiyatı en çok yükselen materyal altın. Ama bir yıl önceye göre, bugün, altın ile etin fiyatını karşılaştırdığımız zaman; etin fiyatının daha çok arttığını görüyoruz. Bir yıl önce 53 lira olan altının gramı, bugün yüzde 20 artışla 63 lira oldu. Etteki artış oranı ise yüzde 25-30'dur'' diye konuştu. -''DOMUZLARLA AYNI MEZBAHA''- Bu hükümet döneminde ilk kez vatandaşların ithal kurban kesmek zorunda kalacağını ifade eden Aydoğan, ''Karkas et ithalatı yaptığımız ülkelerde, domuzlarla o etlerin aynı mezbahada kesildiği iddiaları var. Domuzlarla aynı mezbahada kesilen etlerin ülkemize getirilmesi inancımıza uygun mudur, helal midir?'' sorusunu yöneltti. Hükümetin, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde acil önlemler alması gerektiğine işaret eden Aydoğan, ''Yurttaşlar dini vecibelerini yerine getirememe tehlikesi ile karşı karşıyadır'' iddiasında bulundu.