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Politika

TBMM'de "Çınar ağacı" ve "kabak" tartışması TBMM (A.A)

11 Aralık 2011 02:26

-TBMM'de "Çınar ağacı" ve "kabak" tartışması TBMM (A.A) -  11.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Adalet ve İçişleri Bakanlığı bütçelerinin görüşmelerinde, CHP ile AK Parti'li milletvekilleri arasında ''çınar ağacı'' ve ''kabak tohumu'' tartışması yaşandı.  TBMM Genel Kurulunda, CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde konuşurken, ''Bir koca çınar ağacının dibine su kabağı tohumu düşmüş. Bir-iki ay sonra yağmur yağıp güneş açınca, su kabağı hızla büyümüş ve o çınarın boyuna yetişmiş ve çınar ağacı ile dalga geçmeye başlamış. Su kabağı, çınar ağacına 'kaç yıllık çınarsın, ben bir-iki ayda geldim ve seni geçtim, görüyor musun?' demiş. Çınar agacı ise gülmüş, 'yakında güz gelir, seni göreceğim' demiş. Kış gelince o su kabağı serilmiş yere ama o koca çınar dimdik ayakta durmuş'' dedi. Hikayedeki kabak tohumunun ''AKP'', çınar ağaçının ise ''CHP'' olduğunu belirten Kesimoğlu, kendisine laf atan AK Parti'li milletvekillerine, ''CHP dikiz aynasına olmayacak kadar büyüktür. Güz gelecek, hiç merak etmeyin'' dedi. -CHP kabak tadı verdi, çınar ağacı AK Parti- Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP'nin, ''sabah başka, akşam başka'' davrandığını belirerek, ''CHP artık kabak tadı vermeye başladı. Çınar olan geçmişle, halkıyla, sorunlarıyla barışık olan AK Parti'dir. Kabak olan tarihiyle, halkıyla ve halkın derdiyle sorunları olan CHP'dir. Çok partili sisteme geçtikten sonra CHP tek başına iktidara gelebildi mi? Şu anda çınar olan AK Parti'dir, bunu kabul edin. Yorumlarınızda insaflı davranın'' dedi.

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