-TBMM'DE "BOL GELME" TARTIŞMASI TBMM (A.A) - 21.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığının bütçelerinin görüşmeleri sırasında Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile CHP ve MHP'li milletvekilleri arasındaki tartışma yaşandı. TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM ile 94 devlet üniversitesinin 2011 yılı bütçeleri görüşülüyor. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çubukçu, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi konusunda çalışmaların tamamlandığını, fakat bu uygulamanın kamudaki diğer personelle eş zamanlı yapılması konusunda ortak anlayış olduğunu söyledi. Çubukçu, ÖSYM ile ilgili yasa tasarısı hazırlığının tamamlandığını bildirdi. İptal edilen KPSS sınavıyla ilgili bir soru üzerine Çubukçu, ''Ne Milli Eğitim Bakanlığının ne hükümetin en küçük, zerrece ihmali yoktur. Orada ne olmuşsa bunun en net şekilde ortaya çıkmasını en fazla biz istiyoruz'' dedi. Çubukçu, yeniden yapılan sınavda gösterilen titizlikle, gerçekten hak edenlerin öğretmen olarak atandığını dile getirdi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin, Ankara'da bir ilkokuldaki performans ödevini örnek göstererek ''soruyu yapamadığını söylediğini'' aktaran Çubukçu, kendisinin de merak edip konuyu okuldaki öğretmene sorduğunu söyledi. Çubukçu, ''Moralinizi bozmak gibi olmasın ama Sayın İnce, birinci sınıf öğrencilerinin tamamı bu ödevi anlamış ve yapmışlar'' dedi. İnce'nin ''Siz yapabilir misiniz?'' sorusuna Çubukçu, ''Ben yaparım Sayın İnce. Sayın İnce benimle sınav, yarışma konusunu bayramdan beri sürdürüyorsunuz. Ben üniversiteye sınavda derece alarak girdim. Sizin derecenizi merak ediyorum, burada paylaşırsanız...'' karşılığını verdi. ''Dolayısıyla ben gireceğim bütün sınavlara girdim ve başarmam gereken konuları da başardım. Şimdi burada sınav başarılarını yarıştırmayalım'' diyen Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Her şeyden önce kürsüye çıktığınızda da 'polemik yapmayacağım' dediniz ama gerçekten polemik bile denemeyecek kadar düzeyi düşük bir konuşma yaptınız. Seviyeniz de son derece düşüktü, ancak size yakışırdı. Bana öyle bir andı yazmak bol gelmez ama size grup başkanvekilliği çok bol geldi. Kendinize yakışanı yapıyorsunuz. Ben Meclis'e olan saygımdan dolayı sizin düzeyinize inerek cevap vermeyeceğim. Eğitimin artık bugün kalitesi ve niteliği üzerinde duruluyorsa, eğitimin niceliğine ilişkin sorunları, altyapı, fiziki sorunları geride bırakmışsak, bu, öncelikle Sayın Başbakanımızın ve hükümetimizin eğitime verdiği önemin bir sonucudur. Toplumun en yüksek memnuniyet gösterdiği alanlardan birisi eğitimdir. Bugün bunları sadece ben söylemiyorum sonuçlar da söylüyor. Siz sadece havanda su dövüyorsunuz, popülizm yapıyorsunuz. Toplumu gerçeklerden uzak uyutmaya çalışıyorsunuz. Biz sadece gerçekleri söylüyoruz.'' Muharrem İnce'nin oturduğu yerden bir anketten bahseden sözleri üzerine Çubukçu, ''O sizin yandaş sendikanın yaptığı anketin sonuçları. Ben öğretmenler arasında gördüğüm saygıyı, sevgiyi daha çok önemsiyorum'' diye konuştu. -TARTIŞMA- Çubukçu'nun konuşmasını bitirmesinin ardından, bütçelerin oylanmasına geçilmeden önce Genel Kurulda tartışmalar başladı. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Çubukçu'nun sorulara yanıt vermediğini belirterek, ''polemik yaptığını'' savundu. Bu sırada Çubukçu ile CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz arasında oturdukları yerden tartışma yaşandı. MHP Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir de Çubukçu'nun sorduğu sorulara yanıt vermediğini ileri sürdü. AK Parti Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, CHP'lilere tepki gösterdi ve Çubukçu'nun yanına, komisyon sırasına gitti. Bu sıra da İnce ile Çubukçu ve Bahçekapılı arasında tartışma yaşandı. MHP ve CHP'li bazı milletvekilleri de Çubukçu'nun sorulara yanıt vermediğini savundular. Tartışmaların sona ermemesi üzerine TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşime ara verdi. Verilen arada AK Parti'li grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri, Çubukçu'nun yanına gitti.