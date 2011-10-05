-TBMM'de "5 saniye" tartışması TBMM (A.A) - 05.10.2011 - TBMM Genel Kurulunda, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin, konuşmasının 5 saniye erken bitirildiğini iddia etmesi tartışmaya neden oldu. Gündemdışı konuşmaların ardından yerinden söz alan Hamzaçebi, bugünün Dünya Öğretmenler Günü olduğunu hatırlattı. Öğretmen ve öğrencilerin bu yıla ''buruk'' girdiğini öne süren Hamzaçebi, söz verildiği gibi öğretmen atamalarının yapılmamasının üzüntü yarattığını söyledi. Süresinin sona ermesine rağmen konuşmasına devam eden Hamzaçebi, elindeki saati TBMM Başkanvekili Meral Akşener'e göstererek, ''Bakın, ben de burada saat tuttum. 5 saniye önce kesildi konuşmam'' dedi. Akşener'in, ''Konuşmayı ben başlattım ama kapatma konusunda elim değmedi'' sözleri üzerine Hamzaçebi, ''O zaman sistemde problem var Sayın Başkan. Bu sistemi kurgulayan Sayın iktidar, şurada 5 saniyeye bile tahammül edemiyor'' şeklinde konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de ''elektronik sistemdeki bir hata ihtimali'' iddiasıyla gruplarına yönelik bir suçlamanın söz konusu olduğunu söyledi. Akşener'e seslenen Canikli, ''Başkanlık olarak bu konuyu aydınlatın'' dedi. ''Bunun bizim grubumuzla, iktidarımızla ne alakası var?'' sorusunu yönelten Canikli, sistemin tüm konuşmacılara aynı şekilde uygulandığını ifade etti. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise ek konuşma süresi verilmemesi uygulamasının bitirilmesi talebinde bulundu. İnce, ''Bu, Allah'ın kanunu değil. Siz burada bir parti genel başkanına, Başbakan'a, 'ek süre yok' diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsanız, bana da diyemezsiniz. Burası eşitler Meclisi çünkü'' dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da milletvekillerine bir selamlaşmanın bile çok görüldüğünü ileri sürerek, ek süre verilmemesi uygulamasından vazgeçilmesini istedi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ''erken uyarı sistemi'' hakkında Genel Kurulu yeterince bilgilendirmediğini ifade ederek, Davutoğlu'nun talebiyle açılacak bir genel görüşmede konunun daha geniş bir perspektifte ele alınmasının iyi olacağını söyledi. -''Somali Feneri Olmasın''- CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da bazı konuşmalarda, Somali'ye yapılan yardımlardan bahsedildiğini anımsatarak, ''Somali halkı bölünmüş durumda. Eli yüzü belli olmayan yönetimler var. İyi niyetle başlanan bu yardım kampanyasının bir Somali Feneri yaratmayacağına inanmak istiyorum'' dedi. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da füze savunma sisteminin, ''İsrail'e kalkan olarak kurulduğuna'' yönelik iddialara tepki göstererek, sistemin uluslararası anlaşmaların gereği olarak planlandığını ifade etti. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ise milletvekili yemini etmelerinin üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen parti üyelerine yönelik ''taarruz'' şeklinde operasyonlar yapıldığını öne sürerek, bu durumu kınadıklarını söyledi.