TBMM'de 26. Dönem sona erdi, 1596 sözlü soru önergesinin 1082'si tek milletvekilinden geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 26. Dönem, dün sona erdi. TBMM, 24 Haziran kesin seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilamını takip eden üçüncü günü saat 14.00’te toplanmak üzere 16 Mayıs’ta tatile girdi.

Meclis’teki siyasi partilerin grup başkanvekilleri dün veda konuşmalarını yaparken; 1 Kasım 2015-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında TBMM’de görev yapan 26. Dönem Milletvekillerinin çalışma performansları da açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 26. Dönem’in en çok sözlü soru önergesi veren ismi oldu.

Sözlü önergelerin 3'te 2'si, yazılı önergelerin 7'de 1'i Gürer'den

Meclis’teki 550 milletvekili, yaklaşık 2.5 yılda toplam 1596 sözlü soru önergesi verirken; bunların 1082’si Gürer tarafından yöneltildi. Milletvekillerinin bakanlara sorduğu 27.567 yazılı önergesinin de 4080’i Gürer tarafından verildi.

Toplamda 5 bin 162 soru önergesinin sahibi olan Ömer Fethi Gürer, bu süre içinde 122 kanun teklifi ve 182 araştırma önergesi verdi. Genel Kurul’da bugüne kadar 359 kez konuşma yapan Gürer, 4 farklı komisyonda da 108 defa söz alarak konuşma gerçekleştirdi.

"Vatandaşımızın gösterdiği ilgi ve alaka, bizi da çok çalışmaya sevk ediyor”

Meclis verilerine göre 26. Dönem'in en çok çalışan isimlerinden biri olmasını değerlendiren Gürer, “81 ilimizde 81 milyon vatandaşımız sorunlar yumağında boğulmaktadır. Ana muhalefet partisinin bir milletvekili olarak bizim görevimiz bu sorunları tespit edip, meclisin gündemine taşımak ve takip etmektir. Gündeme getirdiğimiz bazı sorunların çözümünü sağladık. AKP hükümetleri başta tarım, eğitim, emek olmak üzere yanlış politikaları bu konuda gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımızın gösterdiği ilgi ve alaka, bizi da çok çalışmaya sevk ediyor” dedi.