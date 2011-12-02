T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti

02 Aralık 2011 22:46

-TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti -Cemil Çiçek,  -''Başbakanımızı son derece sağlıklı gördüm. Evde  dinlenmesine rağmen devlet işlerini yakından takip ediyor'' ANKARA (A.A) - 02.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.  Çiçek, ziyaretten sonra Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, ''Başbakanımızı son derece sağlıklı gördüm. Kendisiyle telefonla da görüşmüştüm şimdi de İstanbul'a geldiğimizde ziyaret etme fırsatı buldum. Çok şükür son derece iyi. Evde dinlenmesine rağmen devlet işlerini yakından takip ediyor. Kendisiyle Meclis çalışmalarıyla ilgili görüşme fırsatımız oldu. Bütçe dahil bazı konuları görüşme fırsatı bulduk. Allah daha kötü, daha sıkıntılı hastalıklardan korusun inşallah.'' (KML-EHK)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24