-TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti -Cemil Çiçek, -''Başbakanımızı son derece sağlıklı gördüm. Evde dinlenmesine rağmen devlet işlerini yakından takip ediyor'' ANKARA (A.A) - 02.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Çiçek, ziyaretten sonra Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, ''Başbakanımızı son derece sağlıklı gördüm. Kendisiyle telefonla da görüşmüştüm şimdi de İstanbul'a geldiğimizde ziyaret etme fırsatı buldum. Çok şükür son derece iyi. Evde dinlenmesine rağmen devlet işlerini yakından takip ediyor. Kendisiyle Meclis çalışmalarıyla ilgili görüşme fırsatımız oldu. Bütçe dahil bazı konuları görüşme fırsatı bulduk. Allah daha kötü, daha sıkıntılı hastalıklardan korusun inşallah.'' (KML-EHK)