TBMM yüzde 30 küçülüyor, bin 520 personel başka kurumlara gönderilecek

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA

TBMM’de 27 Aralık 2011 tarihinde başlatılan üç aşamalı norm kadrosu çalışması tamamlandı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek imzasıyla başkanlık divanı üyelerine gönderilen yazıda, TBMM’nin gereksinimlerine daha hızlı ve etkin yanıt vermek amacıyla norm kadro çalışması başlatıldığı belirtildi. Hazırlanan Norm kadro cetvelinde halen milletvekili emrinde ve siyasi parti gruplarında çalışan personel hariç olmak üzere TBMM’de 4 bin 248 personel çalışıyor. Bunlardan bin 520’si başka kurumlara gönderilecek. Emeklilikleri gelenler nisan ayından itibaren ayrılacak. Her birimden kadrolar azaltılırken Başkanlık özel kalem, Genel sekreterlik ve Tutanak Hizmetleri Başkanlığı’nda personel sayısında artış yapılıyor.

İşte hazırlanan norm kadro cetveline göre birimlerin kadro sayısı:

Genel Sekreterlik: Kadro sayısı 21’den 38’e çıkarılıyor. 15 müşavir ve 4 iç denetçi alınacak

Başkanlık Özel kalem Müdürlüğü: Kadro sayısı 32’den 40’a çıkarılıyor. 8 Başkan Başmüşaviri ve müşavir alınacak.

Hukuk hizmetleri başkanlığı: Kadro sayısı 22 den 15’ e indiriliyor

Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı: Kadro sayısı 93 ten 85’e indiriliyor

Strateji Geliştirme Bakanlığı: kadro sayısı 116 dan 82 ye indiriliyor

Kanunlar ve Kararlar başkanlığı: Kadro sayısı 143’ ten 131’ e indiriliyor.

Bütçe Başkanlığı: Kadro sayısı 29 dan 27’ ye indiriliyor

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı: Kadro sayısı 69’ dan 80’ e çıkarılıyor.

İnsan Kaynakları Başkanlığı: Kadro sayısı 63’ ten 51’ e indiriliyor.

Destek Hizmetleri Başkanlığı: Kadro Sayısı bin 248’den 566’ya indiriliyor

İşletme ve yapım Başkanlığı: kadro sayısı 297’den 233’e indiriliyor

Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı: Kadro Sayısı 349’dan 202 ye indiriliyor

Araştırma Hizmetleri Başkanlığı: 39’dan 44’e indiriliyor.

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı: kadro sayısı 102’den 75’e indiriliyor

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı: kadro sayısı 74’den 66’ya indiriliyor.

İdari ve Mali İşler Başkanlığı: Kadro sayısı 465’ten 182’ye indiriliyor.

Müzecilik ve tanıtım Başkanlığı: kadro sayısı 326’dan 255’e indiriliyor.

Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı :Kadro sayısı 378’den 352’ ye indiriliyor

Görevlendirmesi olmayan şahsa bağlı kadrolar tamamen kaldırıldı. Bu durumda olan 133 kişi vardı.

Başkanlık Divanı’nda görüşülecek olan norm kadro Cetveli’nde 21 şubat 2012 tarihi itibariyle TBMM’de toplam 5 bin 682 personel istihdam ediliyor.