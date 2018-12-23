Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yılın son haftasında yoğun bir gündemle mesai yapacak. Pazartesi günü Plan Bütçe Komisyonu toplanacak. Salı günü TBMM Genel Kurulu\'nda Afganistan\'a asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek. Aynı gün siyasi parti liderleri yılın son grup toplantısında konuşacak.

TBMM\'de haftanın ilk günü Plan ve Bütçe Komisyonu toplanarak, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve 25 milletvekilinin imzasını taşıyan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifini görüşecek. Teklifin bu hafta Genel Kurul\'da görüşülmesi bekleniyor.

KÖPRÜ CEZALARINA AF, İMAR BARIŞI, GÖREV SÜRELERİ DOLAN YSK ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ UZATILIYOR

Teklif ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden geçip cezalı duruma düşen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi öngörülüyor. İmar Barışı kapsamında; Boğaziçi Kanunu\'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Yüksek Seçim Kurulu(YSK)\'da yapılacak değişiklik ile görev süreleri dolan üyelerin süreleri uzatılıyor. Buna göre; 2019 yılında görev süreleri sona ereceklerin 2020\'ye, 2022\'de görevleri sona ereceklerin ise 2023\'e kadar görev süreleri uzatılıyor.

MADEN SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

AK Parti\'nin, \"Madencilik Yasası\" ile ilgili 50 maddelik yasa teklifinin, Salı günü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar ve Bilgi ve Teknoloji Komisyonu\'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklif, Türkiye\'deki madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve madenlerden elde edilen katma değerin ülke içerisinde kalmasını hedefliyor. Madenlerin denetimini engellemeye veya denetimdeki usullere uygun şekilde davranmamaya verilen idari para cezası getirilirken, faaliyeti durdurma cezası da öngörülüyor. Teklifle ayrıca; kaçak üretim ve sevkiyatın engellenmesi amacıyla söz konusu filli gerçekleştirenlere ilave yaptırımlar öngörülüyor.

AFGANİSTAN TEZKERESİ\'NİN SÜRESİ UZATILIYOR

TBMM Genel Kurulu\'nda Salı günü, Afganistan Tezkeresi görüşülecek. TSK unsurlarının, NATO’nun Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi\'nin süresi uzatılacak.

YILIN SON GRUP TOPLANTILARI

Siyasi Parti liderleri yılın son grup toplantılarında konuşacak. Salı günü AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP\'nin grup toplantıları yapılacak.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,(DHA)