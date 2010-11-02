TBMM: Yetkimiz yok

T24 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, eski DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve eski milletvekili Aysel Tuğluk'un milletvekilliğinin iadesi talebine "Kararı veren organ TBMM değildir, Anayasa Mahkemesi'dir" dedi. Kararı değiştirmenin kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olacağı gerekçesine, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan "Hükümet, neden bir siyasi cesaret gösteremiyor" diyerek tepki gösterdi.



Şahin, yanıtında, Anayasanın 84. maddesinin yürürlükten kaldırılan "Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleri ile sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer" hükmünü anımsattı.

DTP’nin kapatılma sürecinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Anayasa Mahkemesine başvurusu ile başlayıp mahkemenin kararı ile sona erdiğini anımsatan Şahin, şöyle devam etti: "Başvurunuzda iddia edildiğinin aksine milletvekilliğiniz TBMM kararı ile düşürülmemiştir. Anayasa gereği, Anayasa Mahkemesi kararı, Genel Kurulun sadece bilgisine sunulmuş olup, bu konuda herhangi bir karar alınmamıştır.

Anayasada açıkça ifade edildiği üzere yasama yetkisi TBMM tarafından, yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Ne Anayasada ne de diğer kanunlarda TBMM veya Meclis Başkanlığına mahkeme kararı ile düşürülen milletvekilliğinin iadesine ilişkin herhangi bir yetki verilmemiştir.

TBMM’nin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş olan bir kararı değerlendirerek değiştirmesi, hem Anayasanın 130. ve 153. maddelerine hem de kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık teşkil eder.

Dolayısıyla Anayasanın 84. maddesinde yapılan değişiklik sonucu meydana gelen yeni durumu ve ileriye dönük sonuçlarını değerlendirip karar verecek merci TBMM veya TBMM Başkanlığı olmadığından, talebiniz hakkında yapılabilecek bir işlem bulunmamaktadır."

‘BÖYLE BİR YETKİMİZ YOK’

Şahin, Trabzon Trabzon Valisi Recep Kızılcık’ı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis Başkanı Şahin, Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un milletvekilliklerinin iade edilmesi için girişimde bulunduğunu hatırlatarak, sonucunu soran gazeteciyi şöyle yanıtladı: "Evet, Tuğluk ve Türk, TBMM Başkanlığına başvurarak son Anayasa değişikliğinden sonra milletvekilliklerinin iade edilmesini istedi. Konuyu biz Meclis Başkanlığı olarak inceledik ve her iki sayın eski milletvekilinin de milletvekilliklerinin düşürülmesine karar veren organ TBMM değildir, Anayasa Mahkemesi bu kararı vermiştir. Türkiye’de kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. Organlar birbirlerine müdahale edemezler, yargının kararını TBMM Başkanlığı değiştiremez.



Anayasa değişikliği yeni bir durum ortaya çıkarmışsa bunu değerlendirecek olan da bu kararı veren organdır o da Anayasa Mahkemesi’dir. Bizim böyle bir yetkimiz yoktur. O nedenle bu talebe olumsuz cevap verdik, ret cevabı verdik ve ilgili kişilere de bu cevabımız yazılı olarak gönderilmiştir."

BDP: B VE C PLANLARIMIZI UYGULAMAYA KOYACAĞIZ

TBMM Başkanlığı’nın, Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk’un vekilliklerinin iadelerine ilişkin olumsuz yanıtına BDP’den sert tepki geldi. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan kararı değerlendirirken, "B ve C planlarımızı uygulamaya koyacağız. Anayasa değişikliğinin arkasında duramayan bu Hükümet, neden bir siyasi cesaret gösteremiyor" dedi.



Kaplan Meclis’te gazetecilerin, TBMM Başkanlığının Tuğluk ve Türk ile ilgili kararını sormaları üzerine sert açıklamalarda bulundu.

Kaplan, TBMM Başkanlığı’na başvuru sonucunda gece geç saatlerde Kanunlar Kararlar Daire Başkanlığı’nın kendilerine tebliğ eden kararı şöyle açıkladı: "Anayasa’nın 84. maddesine değinilerek Meclis’in karar mercii olmadığı bu nedenle yapılacak işlemin olmadığı denildi. Meclis Başkanlığı topu taca atmıştır. Bundan sonraki süreç ’B’ planıdır. Hukukçularımız Anayasa yargı yoluyla, bu konuda girişimde bulunacaklar. ’C’ palınımız ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bu süreci götürmektir. Çünkü; Anayasa değişti ve yasama dönemi devam ediyor."



Kaplan, TBMM Başkanlığı’nın Tuğluk ve Türk hakkında verdiği kararın ardından B ve C" planlarının uygulamaya koyacaklarına işaret ederek, "B planında Avrupa parlamenterlerinden 700 politikacıya tek tek mektup yazacağız. C planında ise bu süreci AİHM taşıyacağız" diye konuştu.



Hükümetin, Anayasa değişikliğinin ardından siyasi cesaret göstermediği eleştirisini getiren Kaplan, bugünden sonra çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

