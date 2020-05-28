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TBMM'ye 1-30 Haziran'da tarihlerinde ziyaretçi alınmayacak

28 Mayıs 2020 15:44

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesine, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM yerleşkesi ve eklentilerinde konulan ziyaretçi yasağı uzatıldı. 1-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecek. 

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