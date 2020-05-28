TBMM'ye 1-30 Haziran'da tarihlerinde ziyaretçi alınmayacak

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="sayfa_ozet">Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesine, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.</p>\n<div data-col="1" data-id="33401" data-long="long-module" data-module-id="353" data-row="2" data-sizex="8" data-sizey="51">\n<div id="dha-haber-detay">\n<div><main>\n<div>\n<p>Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM yerleşkesi ve eklentilerinde konulan ziyaretçi yasağı uzatıldı. 1-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecek. </p>\n</div>\n</main></div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>