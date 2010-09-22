-TBMM, YENİ YASAMA YILINA BAŞLIYORCAK TBMM (A.A) - 22.09.2010 - TBMM, 69 gün aradan sonra 1 Ekim Cuma günü yeni yasama yılına başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 23 Temmuzda verdiği aranın ardından 1 Ekimde özel gündemle toplanacak. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin açılış konuşmasını yapacak, daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Genel Kurula hitap edecek. Konuşmalardan önce ise Şahin, Meclis bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katılacak ve anıta çelenk bırakacak. Şahin, akşam ise evsahipliğini yapacağı bir resepsiyon verecek. TBMM'yi 5. yasama yılında yoğun bir gündem bekleyecek. Meclis, ilk olarak 2011 yılı bütçesini görüşecek, referandumun ardından kabul edilen anayasa değişikliklerine uyum amacıyla hazırlanacak yasa tasarıları için mesai yapacak. Bu arada TBMM, yeni yasama yılına altyapı çalışmalarıyla da hazırlanıyor. TBMM kampüsünde bazı kaldırımlar ve giriş kapıları yenileniyor. Genel Kurul Salonu ise genel temizlikten geçirildi, kulislerdeki koltuklar değiştirildi.