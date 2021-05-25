TBMM'ye sunulan rapor: İklim değişikliği enerjiyi de vuracak

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın'ın hazırlayıp TBMM İklim Araştırma Komisyonu'na sunduğu raporda, gelmesi kaçınılmaz olan iklim değişikliği ile birlikte "aşırı hava değişimi, aşırı hava olayları, kuraklık, dolu, sel, rüzgâr, fırtına, kasırga, denizlerin yükselmesi" yaşanacağı belirtilerek "Bu tehlikelere belli enerji tesisleri maruz kalacak. Bir çok enerji tesisi var ki bunların içerisinde kömür, doğal gaz ve birtakım yenilenebilir enerji güneş, rüzgâr enerji tesisleri ciddi anlamda iklim değişikliğinde kuraklığa karşı, rüzgâra karşı savunmasız durumdalar" denildi.

Enerji tesislerinin iklim tehlikeleriyle karşı karşıya olması halinde "işte orada enerji olmayacak, elektrik olmayacak, enerjiye dair tüm faaliyetler durmuş olacak" tespiti yapılan raporda, 10-15 saatlik enerji kesintisinin başta gıda sektörü olmak üzere tüm yaşamı felç edebileceği vurgulandı.

Raporda, sıcaklıkların 5 derece artması halinde doğalgaz santrallerinde yüzde 3-4, nükleer santralde yüzde 1, kombine çevrim santrallerinde yüzde 0,34, kömürle çalışan santrallerde yüzde 1 güç üretimi azalacağı belirtildi.

Risk haritası şart

BM çatısı altındaki UNDP'nin üç pilot bölgede iklim değişikliğinin enerji sektörü üzerindeki risklerine ilişkin çalışma yürüttüğü belirtilen raporda, "Risk haritalarının ortaya çıkması lazım. Hangi bölge, hangi tesisin hangi risk ve iklim değişikliği tehlikesiyle mücadele edeceğinin biliniyor olması lazım" denildi.

Kuraklığın en çok termik santrallerin bulunduğu Akdeniz Bölgesi'ni vuracağı ve önlem alınması gerektiği aktarılan raporda, santraller için çekilen 17.5 milyar metreküp suyun 7.3 milyar metreküpünün sadece termik santrallerin soğutulmasında kullanıldığına dikkat çekildi.

Fukuşima kazası örneği verildi

İklim değişikliğinden kaynaklanan doğal olayların bütün enerji tesislerinin altyapısını çalışamaz hale getirebileceği uyarısı yapılan raporda, Japonya'daki tsunamide soğutulamadığı için felakete yol açan Fukuşima Nükleer Santrali kazası örnek gösterildi.

Yapımı devam eden Akkuyu nükleer santraline de göndermede bulunulan raporda, "Fukuşima bir sel felaketi değildir, bir tsunamidir fakat alttaki soğutma tesislerini çalıştırmadığı için o kaza çıktı, çünkü nükleeri eğer soğutamazsanız patlar. Termik santral bu kadar olur mu? Olmaz ama ne olur? Elektrik üretmez" değerlendirmesi yapıldı.