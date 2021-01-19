TBMM'ye sunulan 808 kanun teklifinden 662'si gündeme alınmadı

Muhalefet partilerini 2020 yılında TBMM'ye sunduğu 808 kanun teklifinin 662'si gündeme alınmadı. CHP’li Tutdere, “Bu tablo yürütmenin yasamayı dikkate almadığının açık bir göstergesidir” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin konu hakkında verdiği soru önergesine TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç cevap verdi. TBMM'ye geçen yıl toplam 808 yasa teklifi verildi. Bunların 62'si AKP, 488'i CHP, 114'ü HDP, 75'i MHP, 54'ü İYİ Parti, 4'ü Saadet Partisi (SP), 2'si TİP, 1'i BBP ve diğerleri de bağımsız milletvekillerince hazırlandı.

14 bin 245 soru önergesinin de 7 bin 419'u cevaplandı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, muhalefetin verdiği 2 teklif geri çekilirken, 1 Ocak-28 Aralık 2020 tarihleri arasında AKP'nin verdiği 62 yasa teklifinden ise 22'si kanunlaştı, 40'ı da Genel Kurul ve komisyon gündeminde bulunuyor. TBMM'de sadece AKP'nin verdiği teklifler ile AKP-MHP'nin ortak verdiği 5 kanun teklifi yasalaştı. TBMM Başkanlığı'na sunulan ve 14 bin 245 soru önergesinin de 7 bin 419'u cevaplandı, 6 bin 606'sı yanıtlanmadı. Halen 217 önerge de işlemde bulunuyor. En çok önergeyi 7 bin 897 adet ile CHP verdi. AKP'den 1, MHP'den 538, İYİ Parti'den bin 243, HDP'den 4 bin 409, SP'den 103 önerge geldi. AKP'nin 1, CHP'nin 2 bin 940, HDP'nin 3 bin 036, MHP'nin 163, İYİ Parti'nin 403, SP'nin de 35 önergesi cevaplanmadı.

Adalet Bakanlığı soru önergelerini en az yanıtlayan bakanlık

Önergeleri cevaplandırmayan bakanları açıklayan CHP'li Tutdere, “Önergeleri en çok cevapsız bırakan Adalet Bakanı ilk sırada. İkinci ise Sağlık Bakanı” dedi. Adalet Bakanlığı 2215 önergeden 213'üne cevap verdi. Sağlık Bakanlığı da 1436 önergeden 64'ünü cevapladı. Tutdere, “Bu tablo yürütmenin yasamayı dikkate almadığı ve görevini yerine getirmediğinin açık göstergesi. Bu tablo atanmış bakanlıkların kendisini millete karşı değil, kendisini atayan cumhurbaşkanına karşı görevli hissettiklerini ortaya koymaktadır” dedi.