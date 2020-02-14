TBMM'ye izin alıp eşofmanla girilebilecek

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis kampüsüne eşofmanla girişin milletvekilinin talebi ve idare amirinin izniyle yapılması kararı aldı.

Milliyet’ten Öner Yılmaz’ın haberine göre toplantıda, milletvekillerinin TBMM’nin maddi desteği ile yabancı dil kursuna gitmesi konusu tartışma yarattı. Dil kursuna giden milletvekillerine TBMM’nin 500-600 TL’lik desteği oluyor. Bazı üyeler, 2019’da sadece 6 milletvekilinin dil kursuna gittiğini belirterek uygulamaya son verilmesi gerektiğini belirtti. Uygulamaya ancak kanun değişikliği ile son verilebileceği değerlendirilirken, TBMM Başkanı’nın gözetiminde yürütülmesi benimsendi. 25 yasama uzmanı ve stenografın yurt dışına eğitime gönderilmesi kararlaştırıldı.

‘Milli takım sporcuları için izin almaya gerek olmayacak’

TBMM’de daha önce sorun olan eşofmanla giriş yasağı da yeniden düzenlendi. Buna göre, eşofmanla girişler, milletvekilinin yazılı talebi ve ilgili idare amirinin onayı ile yapılabilecek. Yönetmelikteki değişikliğe göre; TBMM’ye folklorik, yöresel, forma, eşofman ve mesleki kıyafetli olarak gelen ziyaretçiler ve heyetler, milletvekilinin yazılı talebi üzerine idare amirinin onayı ile yerleşkeye alınacak. Forma ile girişlerde ise, milli takım sporcuları için izin almaya gerek olmayacak.

TBMM’ye gelen ziyaretçiler, mesai bitimi olan 17.30’dan yarım saat önce TBMM kampüsünden çıkarılacak. TBMM’yi tanıtma amaçlı grup gezdirmeleri rehber eşliğinde yapılacak.