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Politika

TBMM YARIN ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANACAK TBMM (A.A)

22 Nisan 2011 14:12

-TBMM YARIN ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANACAK TBMM (A.A) - 22.04.2011 - TBMM'nin 91. Açılış Yıl Dönümü dolayısıyla Genel Kurul yarın özel gündemle toplanacak. TBMM'nin 91. Açılış Yıl Dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yarın ilk olarak TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak. TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'de özel gündemle toplanacak. Konuşmaların ardından temsili meclis başkanının görevi devralması töreni yapılacak. Akşam ise TBMM Tören Salonunda resmi kabul düzenlenecek. Türkiye Öğrenci Meclisi de TBMM Genel Kurulunda 24 Nisan Pazar günü saat 09.30'da özel gündemle toplanacak. 

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