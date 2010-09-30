T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM YARIN 5. YASAMA YILINA BAŞLAYACAK TBMM (A.A)

30 Eylül 2010 15:45

-TBMM YARIN 5. YASAMA YILINA BAŞLAYACAK TBMM (A.A) - 30.09.2010 - TBMM yarın 5. yasama yılına başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 23 Temmuzda verdiği aradan 69 gün sonra yarın saat 15.00'de özel gündemle toplanacak.  TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in sunuşunun ardından, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yasama yılının açılış konuşmasını yapacak. Konuşmalardan önce ise Şahin, Meclis yerleşkesindeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törene katılacak ve çelenk bırakacak. Akşam, TBMM Başkanı Şahin'in evsahipliğinde resepsiyon verilecek. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24