-TBMM YARIN 5. YASAMA YILINA BAŞLAYACAK TBMM (A.A) - 30.09.2010 - TBMM yarın 5. yasama yılına başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 23 Temmuzda verdiği aradan 69 gün sonra yarın saat 15.00'de özel gündemle toplanacak. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in sunuşunun ardından, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yasama yılının açılış konuşmasını yapacak. Konuşmalardan önce ise Şahin, Meclis yerleşkesindeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törene katılacak ve çelenk bırakacak. Akşam, TBMM Başkanı Şahin'in evsahipliğinde resepsiyon verilecek.