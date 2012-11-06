TBMM Uzlaşma Komisyonu, yarın 'başkanlık sistemi'ni tartışacak

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun yarın yapacağı toplantıda, “başkanlık sistemi” tartışılacak. AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu yasama ve yürütmeyi Başkanlık Sistemine göre düzenlediği 22 maddelik metni komisyona sunup sunmayacağı ise belli değil. Ancak, CHP, son toplantıda AKP, CHP, MHP’ye “başkanlık sistemi önerilerinizi sunun” dedi. Toplantıda, partilerin “Başkanlık Sistemi” konusunda net tavırlarını ortaya koyup koymayacakları belli olacak.

'Milletvekili andı' düzenlemesi

Kulislerde, AKP’nin yasama ve yürütme maddelerini “başkanlık sistemine” göre düzenlediğine dikkat çekiliyor. AKP’nin önerisinde, başkanlık sisteminde TBMM yeniden tanımlandığına ve milletvekili andına kadar her ayrıntının yeniden biçimlendirildiğine dikkat çekiliyor.

Meclis soruşturmasına Yargıtay çengeli

“Parlamenter sistemi” masaya sunacak olan CHP, “soruşturma komisyonları” için yeni bir öneriyle geliyor. CHP, Meclis soruşturması önergesinin reddedilmesine önlem alıyor. Buna göre, önerge, Meclis Genel Kurulu’nda reddedilirse konu Yargıtay Ceza Dairesi Başkanlarına gidecek. Başkanlar, soruşturmaya gerek duyulmayacağına karar verirse, önerge hakkında işlem yapılmayacak. Ancak, Ceza Dairesi başkanları, soruşturmaya karar verirlerse Meclis’te “soruşturma komisyonu” kurulacak. Komisyon, çalışacak ve raporu TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak. CHP, burada komisyondan bir rapor çıkmasının oylama sonucundan önemli olduğunu düşünüyor.

Yasa ve yürütmenin ele alınırken “başkanlık sisteminin” değerlendirileceği toplantıda MHP ve BDP’nin tavrı merak konusu.

Anayasanın iki maddesini değiştirmek yeterli

CHP’nin uzlaşma komisyonu üyesi Prof. Süheyl Batum, Anayasa’nın 109 ve 101. Maddesinde yapılacak düzenlemenin “başkanlık sistemi” için yeterli olabileceğine dikkat çekiyor. 101. Maddenin son fıkrası, “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” hükmünü öngörüyor. AKP’nin, partili cumhurbaşkanı yaklaşımına göre düzenleyebileceğine dikkat çekiliyor.

Başbakan ve bakanların atanma yöntemlerini düzenleyen 109. Madde de yapılacak düzenlemenin, “başkanlık sistemi” için yeterli olacağı belirtiliyor.