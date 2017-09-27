T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM, uyum yasalarını bekliyor; seçim yasası değişikliğinde çekince var

AKP'nin kampı nedeniyle çalışmalar ekimin ikinci haftasında hızlanması bekleniyor

27 Eylül 2017 01:55

Hülya Karabağlı

TBMM ağustos ayında verdiği tatil arasının ardından 1 Ekim Pazar günü özel oturumla üçüncü yasama yılı çalışmalarına başlayacak. Anayasa değişikliği kapsamında uyum yasaları öncelikli düzenlemeler olacak.

MHP’nin desteğiyle çıkarılması beklenen uyum yasalarında seçimle ilgili olanların ‘seçim atmosferi’ kaygısıyla bir kenarda bekletileceği belirtiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası, Milletvekili Seçim Yasası, Seçim İttifakı ve baraj konusundaki düzenlemelerin öncelikli olarak görüşülmeyeceği ifade ediliyor. Seçim düzenlemeleri yerine 14 Haziran’da TBMM’ye sunulan yargıya ait 51 maddelik uyum yasasının ele alınması bekleniyor.
 

Hükümete ilave borçlanma yetkisi veren düzenleme
 

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nu da yasaları bekliyor. Hükümet kanadından yapılan son acıkmalar ışığında Emlak vergisinden, E-ticarete kadar pek çok kanunda değişiklik yapan 130 maddelik torba  komisyonda görüşülecek. Torbanın içinde hükümete ilave borçlanma yetkisi veren bir değişiklik olacağına ilişkin bilgiler dikkat çekiyor. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu, Hazine'nin bir yıl içerisinde yapacağı net borçlanmayı o yılın bütçe açığın tahmini ile sınırlandırıyor. Yani 2017 yılı net borçlanma limiti 46 milyar 851 milyon lira ile sınırlı bulunuyor. Bu borçlanma limiti Hazinenin bağlı bulunduğu bakan tarafından yüzde 5 artırılabiliyor. Bu da yetmez ise Bakanlar Kurulu kararıyla ikinci bir yüzde 5 oranında artırıma gidilebiliyor. Ancak  bu artırımlarda borçlanma ihtiyacını karşılamaz ise  TBMM'nin 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanununda yeni bir düzenleme yapması gerekiyor.
Hükümet ya mevcut kanuna geçici bir madde ekleyerek ihtiyacı olan borçlanma yetkisini alabilir ya da söz konusu kanunun 5.ci maddesinde, Hazinenin bağlı olduğu bakana ya da Bakanlar Kurulu'na verilen yüzde 5'er artırma yetkisini büyütebilir.
Yeniden iç tüzük mesaisi
 TBMM Başkanlığının hazırladığı iç tüzük mesaisine yeniden başlayacak ve kapsamlı bir taslağı  siyasi partilere iletecek. 4 siyasi partiyle masaya oturmanın yolları  aranacak. 

ETİKETLER

tbmmuyum yasalarımeclisaçılışanayasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24