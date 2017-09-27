TBMM, uyum yasalarını bekliyor; seçim yasası değişikliğinde çekince var

TBMM ağustos ayında verdiği tatil arasının ardından 1 Ekim Pazar günü özel oturumla üçüncü yasama yılı çalışmalarına başlayacak. Anayasa değişikliği kapsamında uyum yasaları öncelikli düzenlemeler olacak.

MHP’nin desteğiyle çıkarılması beklenen uyum yasalarında seçimle ilgili olanların ‘seçim atmosferi’ kaygısıyla bir kenarda bekletileceği belirtiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası, Milletvekili Seçim Yasası, Seçim İttifakı ve baraj konusundaki düzenlemelerin öncelikli olarak görüşülmeyeceği ifade ediliyor. Seçim düzenlemeleri yerine 14 Haziran’da TBMM’ye sunulan yargıya ait 51 maddelik uyum yasasının ele alınması bekleniyor.



Hükümete ilave borçlanma yetkisi veren düzenleme



Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nu da yasaları bekliyor. Hükümet kanadından yapılan son acıkmalar ışığında Emlak vergisinden, E-ticarete kadar pek çok kanunda değişiklik yapan 130 maddelik torba komisyonda görüşülecek. Torbanın içinde hükümete ilave borçlanma yetkisi veren bir değişiklik olacağına ilişkin bilgiler dikkat çekiyor. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu, Hazine'nin bir yıl içerisinde yapacağı net borçlanmayı o yılın bütçe açığın tahmini ile sınırlandırıyor. Yani 2017 yılı net borçlanma limiti 46 milyar 851 milyon lira ile sınırlı bulunuyor. Bu borçlanma limiti Hazinenin bağlı bulunduğu bakan tarafından yüzde 5 artırılabiliyor. Bu da yetmez ise Bakanlar Kurulu kararıyla ikinci bir yüzde 5 oranında artırıma gidilebiliyor. Ancak bu artırımlarda borçlanma ihtiyacını karşılamaz ise TBMM'nin 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanununda yeni bir düzenleme yapması gerekiyor.

Hükümet ya mevcut kanuna geçici bir madde ekleyerek ihtiyacı olan borçlanma yetkisini alabilir ya da söz konusu kanunun 5.ci maddesinde, Hazinenin bağlı olduğu bakana ya da Bakanlar Kurulu'na verilen yüzde 5'er artırma yetkisini büyütebilir.

Yeniden iç tüzük mesaisi

TBMM Başkanlığının hazırladığı iç tüzük mesaisine yeniden başlayacak ve kapsamlı bir taslağı siyasi partilere iletecek. 4 siyasi partiyle masaya oturmanın yolları aranacak.