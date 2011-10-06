-TBMM Teşkilat Kanunu Teklifi alt komisyonda TBMM (A.A) - 06.10.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen TBMM Başkanlığı İdari Teşkilat Kanunu Teklifi alt komisyona sevk edildi. Teklif hakkında bilgi veren TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu'nun 30 yıl önce, bir ara rejimde çıkarıldığını anımsattı. Teşkilatın, yapısı itibariyle artık ihtiyaçları yeterince karşılamadığını belirten Sağlam, yeni bir anlayışla Meclisin idari yapısını değiştiren kanun teklifini hazırladıklarını söyledi. Sağlam, teklifle, öncelikle Genel Sekreterlik makamının adının, TBMM İdari Teşkilatı olarak değiştirileceğini, hizmetin niteliği ve kalitesinin artırılması için hiyerarşik kademenin azaltılacağını söyledi. Mehmet Sağlam, bu kapsamda daire başkanlıklarının kaldırılacağını, müdürlüklerin yeniden örgütlendirileceğini ifade etti. -"Polis ve askerlerin TBMM'deki görevleri sona erecek" Teklifin öngördüğü konulardan birinin de güvenlik olduğunu belirten Sağlam, TBMM'nin kendi güvenliğini, kendi eliyle sağlaması düşüncesine yönelik olarak Güvenlik Müdürlüğü kurulmasının amaçlandığını kaydetti. Sağlam, buna göre, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle polis ve askerlerin TBMM kampüsündeki görevlerinin sonlandırılması fikrinin getirildiğini belirtti. Meclis içindeki askeri personelin, yılda iki defa askeri merasimlerde görev yaptığına işaret eden Sağlam, bunun da her zaman için Genelkurmay Başkanlığından talep edilebileceğini kaydetti. Sağlam, teklife ilişkin şunları söyledi: ''Teklifle, müşavir kadroları sayısının sınırlandırılması esasını getiriyoruz. İstisnai memuriyete dayalı atama uygulamaları da sınırlandırılıyor. 4/B ve 4/C kapsamında istihdam edilen personel sayısını, Meclisin mevcut kadro sayısının yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde sınırlandırmak istiyoruz. Siyasi parti gruplarına alınacak personelin niteliklerini, siyasi parti grupları kendileri tespit edecek. Bu personel gruplarla gidecek, gruplarla kalacaktır. Meclisin onlara şimdi vermiş olduğu personel, bu sayının dışında olacak. Ayrıca personelin sınavla alınması, norm kadro uygulaması ve emekliliğin teşvik edilmesi de teklifteki maddeler arasında yer alıyor.'' -''Teklif aceleyle hazırlanmış'' Teklif üzerindeki görüşmelerde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, yeni bir döneme başlarken, Plan ve Bütçe Komisyonu salonundaki çalışma koşullarının da ele alınmasını istedi. Salonun yeterli büyüklüğe sahip olmadığını, bu nedenle özelikle gazetecilerin ayakta, zor koşullar altında çalıştığını belirten Aslanoğlu, bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, teklifin alelacele hazırlandığını savundu. Günal, yeni anayasa için hazırlık komisyonu oluşturulurken ve İçtüzük değişikliği düşünülürken, öncelikle bu teklifin ele alınmasını doğru bulmadığını kaydetti. CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, teklifin, siyasi kadrolaşma düşüncesiyle hazırlandığını ileri sürdü. Mecliste sınavla yapılması gereken bazı atamaların, hukuksuz bir şekilde sınavsız olarak yapıldığını savunan Ayaydın, söz konusu teklifin kadrolaşmayı artıracağını iddia etti. Ayaydın, polisin kampüsteki görevinin sonlandırılmasına da karşı çıktı. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise teklifin aceleye getirilmediğini, aksine geç kalınmış bir çalışma olduğunu söyledi. Meclisin idari teşkilatına ilişkin çalışmaların 1990 yılından bu yana devam ettiğini anlatan Berber, ''Mum dibine ışık vermezmiş. Meclis her alanda düzenleme yaptı, bir türlü kendi idari teşkilatı ile ilgili düzenleme yapamadı'' dedi. Görüşmelerin ardından AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin verdiği önergelerle teklifin alt komisyona sevk edilmesi kararlaştırıldı.