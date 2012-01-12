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Yaşam

TBMM tarihinde bir ilk

AK Parti Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık, ikinci kez anne olma mutluluğunu yaşadı.

12 Ocak 2012 02:00

T24 - AK Parti Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık, ikinci kez anne olma mutluluğunu yaşadı. 

İkinci erkek çocuğunu dünyaya getiren Çığlık, oğluna Fatih Han ismini verdi.

Çığlık'ın makamından yapılan duyuruda, TBMM tarihinde bir ilk yaşanarak, ilk kez bir milletvekilinin görevdeyken doğum yaptığı belirtildi.

TBMM Başkanlığınca, personelin de yararlanabileceği bir emzirme odasının kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Duyuruda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak, Çığlık ailesinin sevincini paylaştığı ifade edildi.

Çığlık, 3 hafta sonra Meclis çalışmalarına katılacak.

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