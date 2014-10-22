TBMM Soma Komisyonu: Madencilik Bakanlığı kurulsun

Meclis Soma Komisyonu’nun taslak raporu 11 bölümden oluşuyor. Raporda Madencilik Bakanlığı önerisi de yer alıyor.

TBMM Soma Maden Kazasını Araştırma Komisyonu taslak raporunu şekillendiriyor. 11 bölümden oluşan taslak raporda, Madencilik Bakanlığı kurulması önerisi var. Komisyon, taslak raporunu 22 Kasım’da TBMM Başkanlığı’na sunmayı hedefliyor. Bu süreçte, Adalet Bakanlığı ve savcılığa bir yazı göndererek bilirkişi raporunu hazırlayanların komisyonda dinlenilmesi talebinde bulunacak.

‘Kömürün tarihçesi ile başlıyor’

Soma Komisyonu’nun bugün toplantısında taslak raporun nasıl şekillendiği belli oldu. 11 bölümden oluşan taslak rapor, kömürün tarihçesinden başlıyor. Ekonomiye önemi için ayrı bir başlık var. 3-4 ve 5. Bölüm olduğu gibi Soma’ya ve rödovans sistemine ayrıldı. Soma Eynez Sahasının ihale süreci de taslak raporda yer aldı. 301 madencinin öldüğü Soma kazasının oluşumu ve yaşananlar, ocağın giriş çıkış galerinin durumu, olay anında ocakta çalışılan panoların durumu, ocakta üretim yekli, nakliyat sistemi taslak raporda yer alıyor.