TBMM, sistem salonu ihale bedelinin yüzde 85’ini peşin ödemiş

Hülya Karabağlı / Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kamera güvenlik sistemi ve yeni yapılan ek hizmet binasının sistem salonu ihalesindeki usulsüz ve yolsuzluk iddiaları Başkanlık Divanı’nda tartışıldı. CHP’Lİ İdare Amiri, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, “Meclis Bürokrasisi bu tür olaylarla Meclis’i şaibe altında bırakır” uyarısında bulundu. TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı’nda toplanan Başkanlık Divanı toplantısında, Sayıştay raporuna konu olan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın incelemeye aldığı ihaleler masaya yatırıldı.

TBMM Kamera Güvenlik Sisteminin modernize edilmesi amacıyla hazırlanan ihalenin TBMM Koruma Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan uzman ekibin gerekli incelemeyi yaptığını belirten Özdemir uzmanlardan oluşan raporun dikkate alınmadığını söyledi.

TBMM Bilgi İşlem Dairesi çalışanlarınca kurulan ve içinde uzman bulunmayan komisyonun “şirkete özel” ihale şartnamesi hazırladığı belirtilerek ihalenin hiçbir uzmanlık deneyimi olmayan “Destek” isimli şirkete verildiğini kaydeden Özdemir, “Meclis yönetimi ve bürokrasisi yapılan tüm iyiniyetli uyarıları dikkate almadı. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını ihale hakkında suç duyurusu yapıldı. Daha sonra ise yeni binanın sistem salonu da bahane edilerek ihale iptal edildi. İhaleyi Ülkem Elektronik isimli ve hiç bir deneyimi olmayan şirket aldı. Sistem kurulmadan ve çalışmadan ihale bedelinin yüzde 85 i de bu şirkete ödendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da ihaleyi soruşturma isteğini TBMM’ye iletti.