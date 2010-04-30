TBMM Siirt olayına el koydu

T24 - Siirt kent merkezi ile Pervari İlçesi’nde cinayet, tecavüz ve cinsel istismar olaylarını incelemek üzere TBMM İnsanları Komisyonu kente gelerek çalışmalarını başladı. Komisyon Başkanı Prof. Dr. Zafer Üskül, tüm sorumlularla görüşeceklerini söyledi.



Siirt’te ilköğretim okulu öğrencisi 4 kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 19 kişinin tutuklanması, Pervari Atatütürk YİBO öğrencilerinin karıştığı cinayet ve tecavüz olaylarının ardından TBMM İnsanlar Komisyonu, Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu, Kayıp Çocuklar Cinsel İstismar Komisyonu 12 kişilik bir heyetle kente geldi. Komisyon üyeleri önce Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Karamık’ı ziyaret etti.



Başsavcı Karamık’ı ziyaret öncesinde, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zafer Üskül, gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Basında yeralan haberler üzerine üç komisyonla kente geldiklerini ve olayla ilgili tüm kamu görevlileriyle görüşeceklerini söyleyen Üskül şöyle dedi:



“Emniyet Müdürü, İstihbarat Şube Müdürü, olayın meydana geldiği okulun müdürü, mahalle muhtarı ile de görüşeceğiz. Olay ile ilgili kim varsa onlarla görüşeceğiz. Belki sonradan almamız gereken bazı belgeleri de buradaki kurumlarda isteyeceğiz.”





Cezaevini de gezecekler



Prof. Dr. Zafer Üskül ve eski Devlet Bakanı Güldal Akşit, Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştükten sonra Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’ni ziyaret etti. Üskül ve Akşit cezaevinde koğuşlarda incelemelerde bulunduktan sonra, cezaevinin durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.



TBMM heyeti Siirt Valisi Necati Şentürk ile görüşmesinin ardından sivil toplum örgütü tesimlcileri, Pervari’den gelen heyet ve yerel gazeetcilerle de görüşecek. Heyet üyeleri Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü de ziyaret edecek.





